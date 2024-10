El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, defiende que para él "la lealtad no es sumisión, y la unidad no es uniformidad". "No me gusta que dos personas decidan en un despacho, lo único que pido es que, después de haber luchado tanto para que en mi partido decidieran los militantes, eso siga siendo así. Que se respete a los militantes del partido de Castilla y León, no a mí, yo en esto soy el menos importante", apunta, en una entrevista concedida al diario El País, tras la suspensión de Ferraz del calendario de primarias de la federación regional.

Tudanca niega que con esta decisión haya pretendido lanzar un desafío ni un desencuentro. "Ha sido la defensa desde Castilla y León de un proyecto autónomo", comenta el líder socialista, quien recuerda que la Comunidad se encuentra en un momento "muy delicado, en el que hay un Gobierno del PP en minoría, en el que hay tambores de adelanto electoral". "Mi responsabilidad era tener el partido preparado. Se trataba de que estuvieran resueltas las cosas de dentro cuanto antes para poder enfrentarnos a lo verdaderamente importante, que es el futuro de Castilla y León, en las mejores condiciones", asevera.

Admite que en una "tierra como esta, tan dura", el PSOE "ha hecho innumerables esfuerzos para poder entender y explicar cosas como los indultos, como la amnistía, como la reforma de la malversación, como la financiación singular, cosas que en esta tierra se entienden muy mal". "Lo hemos hecho por compromiso del país, por compromiso del partido. Con lealtad", afirma.

Además, recuerda que avaló recientemente a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y que "nadie puede dudar" dónde ha estado todo este tiempo. "Me la jugué cuando casi nadie creía en él. Fui el único secretario general autonómico que en aquel proceso tan dramático después del comité federal del 1 de octubre de 2016 me mantuve a su lado mientras el resto optaba legítimamente entre Susana Díaz y Patxi López", apunta Tudanca, quien insiste en que ha defendido "siempre que Castilla y León, como otros, tenía que ser un proyecto autónomo, y esta decisión la adoptó más del 80 por cinto del comité autonómico, el máximo órgano de la federación".

El secretario autonómico del PSOE asegura que intentó "hace ya prácticamente un mes" hablar con Sánchez sobre este proceso, dado que "durante un año se han estado lanzando nombres, filtraciones, candidatos, desde el entorno de la secretaría de Organización, generando ruido y desestabilizando a la federación". Tengo la sensación de que mientras nosotros nos dedicábamos a trabajar y luchar por Castilla y León frente al primer Gobierno con la extrema derecha que ha tenido este país en una autonomía, otros se dedicaban a desestabilizar", carga Tudanca.

En este sentido, considera "repugnante" cuando el PP utiliza la "fachosfera" para "hacer daño al proyecto político del PSOE, a Pedro Sánchez, a su familia", pero matiza que también se lo parece "cuando algunos desde dentro del partido utilizan esos mismos medios, incluso algunos dirigidos por condenados en la Gürtel por financiar al PP". "Es doloroso", se despacha, si bien Tudanca prefiere no mencionar nombres.

"Respeto a los militantes"

Igualmente, no califica este episodio como un "desencuentro" entre Ferraz y una federación afín a Sánchez. "Creo en los proyectos colectivos, no en personalismos", se rebela, para añadir que a los dirigentes del partidos "se nos tiene que decir lo que se piensa, la verdad, se nos tiene que decir en ocasiones que el emperador está desnudo". "Me equivoco muchas veces y me equivoco menos porque tengo gente a mi alrededor que me dice lo que piensa", expone.

Tudanca critica la resolución por la que Ferraz anula las primarias, en la que "dice que no hay norma a aplicar, que por tanto es una interpretación absolutamente subjetiva". Es más, el líder socialista autonómico afea que "tanto es así que la resolución le pide al próximo Congreso Federal que lo regule". "La demostración de que no lo está es que hace tres años el proceso fue así. Según esa resolución, todos los congresos autonómicos celebrados en 2021 fueron nulos. Yo fui al Congreso Federal de octubre de ese año en Valencia elegido ya secretario general", anota que Ferraz estaba avisado y además aportó sugerencias que se aceptaron.

Cuestionado por las declaraciones de los ministros Óscar López y Félix Bolaños o la portavoz, Esther Peña, quienes reclaman acatar las decisiones de los órganos federales, Tudanca responde que "siempre las acata, aunque no las comparta", pero lanza un órdago a López, que fue secretario general autonómico de 2008 a 2012 y secretario de organización federal de 2012 a 2014. "Escucharle hablar de cumplimiento de normas... En fin, no abundaré", reflexiona en la entrevista en el rotativo. "Solo pido que al PSOE de Castilla y León le sigan dejando hacer las cosas como hasta ahora. No por mí, sino por ese proyecto colectivo y plural que hemos diseñado", manifiesta.

Tampoco afirma con rotundidad si se presentará a las próximas primarias, cuando se reinicie el proceso, y vaticinó que "no se puede creer que Ferraz impulse una candidatura alternativa" en Castilla y León. "No me lo quiero creer. Prefiero pensar que todas esas filtraciones sobre alternativas son anónimas porque nadie se atreve a decir en voz alta que me están buscando candidatos, a decir que Pedro Sánchez quiere quitarme", subraya.

Por último, acudirá al Congreso Federal el mes que viene "a tratar de coser y unir, como siempre", y adelanta que "hará todo" lo que esté en su mano para alcanzar una solución acordada con Ferraz, pero matiza que esa decisión "solo tiene que ser ahora que el secretario de organización nos diga cuándo se va a votar, y que quien lo considere oportuno se presente y que los militantes decidan". "No hay otra solución", concluye.