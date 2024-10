La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, expresó hoy su rechazo a la suspensión de las primarias del PSOE en Castilla y León por parte de Ferraz, con el objetivo de renovar la cúpula del partido antes del Congreso Federal del PSOE en Sevilla. "No estoy de acuerdo porque considero que el proceso que se había abierto y que se aprobó en Comité Autonómico el pasado jueves era conforme a estatutos y estos dicen que los mismos van de arriba a abajo, y que el congreso autonómico no podía hacerse antes que el Federal, pero en todo caso en los 90 siguientes al mismo".

"El congreso Autonómico iba a hacerse dentro de esos 90 días, lo que se había adelantado era la elección del secretario general autonómico como se hizo en la anterior convocatoria de procesos", señaló la edil palentina, quien aseveró que el partido en Ferraz "tiene que hacerse mirar la interpretación de los estatutos y dejar de de utilizar al partido para poner y quitar barones territoriales a su antojo".

En cuanto a una posible candidatura de Luis Tudanca a seguir en la secretaría general del partido en Castilla y León, la alcaldesa aseguró que, aunque Tudanca aún no se haya postulado a la misma, éste se ha ganado el derecho a continuar "porque en 30 años de gobiernos del PP él ganó unas elecciones y la traición de Ciudadanos no hizo posible aquel cambio". "Se ha ganado el derecho a continuar si quiere hacerlo y siempre que le voten los militantes. Me hace gracia que estemos hablando de si tiene que continuar o no, cuando todavía no hay ningún nombre sobre la mesa, por lo tanto no puedo opinar no se si es mejor Tudanca que quien quiere Ferraz que sea", explicó.

Andrés volvió a dejar claro una vez más, tal y como ya lo hizo el viernes, que ella no se postulará al puesto de secretaria general del partido en la región. "Miriam Andrés tiene bastante con la alcaldía de Palencia, me he descartado y creo que el trabajo que tengo aquí ya es ingente como para embarcarme en una aventura complicada porque tenemos una comunidad autónoma muy grande. Quien decida postularse tiene que pasar mucho tiempo en carretera y yo necesito pasarlo en mi ciudad".

Finalmente y en cuanto a una posible candidatura de Ana Redondo, la alcaldesa de Palencia señaló que tiene que esperar a ver los nombres de los posibles candidatos para tomar una decisión. "Cuando se sepan los nombres apoyaré al compañero o compañera que crea que más posibilidades tiene de llevar al PSOE al gobierno de la Junta de Castilla y León, aunque no estamos hablando de candidatos, estamos hablando a la secretaría general", concluyó.