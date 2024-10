El PSOE aprueba el calendario del congreso autonómico

El comité autonómico del PSOE de Castilla y León, máximo órgano entre congresos, aprobó ayer por amplía mayoría, con 105 votos a favor y 14 en contra, el calendario del XV Congreso Autonómico, que tendrá lugar el 25 y 26 de enero en Palencia, lo que generó cierto malestar en un sector del partido. De esta forma, las precandidaturas a la secretaría general se deberán presentar del 8 al 15 de octubre y las primarias, en caso de haber más de un aspirante, tendrán lugar el 9 de noviembre y, en segunda vuelta, el día 16, según fuentes socialistas consultadas por Ical.

En concreto, desde la Ejecutiva autonómica explicaron que el comité es «autónomo» para adoptar la decisión sobre la convocatoria del congreso y señalaron que los plazos son totalmente «reglamentarios», puesto que se pueden iniciar hasta 90 días antes del cónclave. Además, indicaron que Pedro Sánchez ya fue proclamado esta semana de nuevo secretario general, por lo que no se interfiere en el proceso federal.

De la misma forma, apuntaron a los plazos marcados por Ferraz para la presentación de precandidaturas y el congreso federal, que se cerrará el 1 de diciembre, así como a otros procesos anteriores. Por ello, consideran que se cumple con lo establecido y añadieron: «¿Cuál es el problema de poner urnas?».

Sin embargo, esta decisión, aprobada por mayoría de los asistentes a la reunión celebrada en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), contó con el desacuerdo de un grupo de dirigentes que cuestionaron las fechas porque entendían que el proceso en Castilla y León debía iniciarse después del federal, previsto del 29 de noviembre al 1 de diciembre.

Tras la intervención inicial del secretario autonómico, Luis Tudanca, que apeló a la «unidad» y no confirmó si se presentaría a la reelección, se produjeron intervenciones de varios dirigentes, entre ellos, el segoviano José Luis Aceves, y el palentino Antonio Casas, que defendieron la necesidad de acudir a la cita de Sevilla con un líder elegido, según relataron algunos presentes.

Asimismo, las mismas fuentes señalaron que la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, fue quien presentó el calendario del congreso autonómico, facilitado por un código QR a los asistentes. A continuación se sometió a votación, lo que planteó el malestar de un sector, que incluso llegó a abandonar la sala para no participar.

El secretario federal de Acción Electoral, el vallisoletano Javier Izquierdo, advirtió que no se respetaba la decisión de Ferraz de no hacer coincidir congresos con el cónclave de Sevilla y recriminó que no se hubiera facilitado antes a Madrid el calendario. Su intervención fue calificada desde la cúpula autonómica como «inexplicable» y «surrealista».

Otro de los expresó su rechazo al calendario y que no se hubiera hecho público antes fue el diputado y secretario leonés, Javier Alfonso Cendón, que pidió a sus compañeros que no votaran la propuesta. Pese a las críticas, las fechas planteadas por la Ejecutiva Autonómica salieron adelante en lo que para algunos supone un desafío al propio secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Calendario: de octubre a enero de 2025

El calendario adoptado, tras el comité autonómico, contempla que del 8 al 15 de octubre se presenten las precandidaturas y que se recojan avales durante once días, del 16 al 26 de octubre y la proclamación se producirá del 27 al 28 de octubre. La campaña entre la militancia durará diez días, del 29 de octubre al 7 de noviembre, ya que la primera jornada de votación se producirá el 9 de noviembre y la segunda vuelta, el 16.

La elección de delegaciones provinciales arrancará también este mes, con la presentación de precandidaturas del 17 al 23 de octubre; la recogida de avales del 25 de octubre al 1 de noviembre y la proclamación de cabezas de lista, del 2 al 3 de noviembre. La propuesta completa de delegaciones no se producirá hasta el 6 de noviembre. La jornada de votación será también el 9 de noviembre. Los recursos a las delegaciones se presentarán el 4 de noviembre y a la Secretaría General el día 10, en primera vuelta, y el día 17, en segunda.

La ponencia marco del congreso se podrá enviar hasta el 20 de diciembre y las enmiendas de las asambleas locales se recogerán hasta el 3 de enero de 2025. Del 10 de enero al 12 se celebrarán las convenciones precongresuales y la memoria de enmiendas se remitirá el 20 de enero. El censo electoral se remitirá desde la dirección federal el 9 de octubre y el plazo de subsanación está previsto del 12 al 14 de octubre.