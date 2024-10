No iba a dejar pasar el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la oportunidad de taladrar el débil muro que sostiene a Luis Tudanca al frente del PSOE autonómico tras su guerra abierta con Ferraz por la decisión de la Ejecutiva Federal de suspender las primarias en la Comunidad. Y no lo hizo. Ante un hemiciclo de las Cortes expectante por saber cuándo y cómo llegaría el latigazo de Fernández Mañueco, el presidente de la Junta se guardó el arreón para el final: «¿Qué se siente al haber recibido en sus propias carnes una buena dosis de sanchismo?». Ovación cerrada de la bancada popular y caras largas en la socialista. «Así es Pedro Sánchez y mire que se lo he dicho muchas veces». Y una vez abierta la herida, volvió a percutir en ella Fernández Mañueco, que aprovechando la pregunta de Tudanca sobre la situación de las empresas en Castilla y León, afeó al secretario autonómico del PSOE de «preocuparse únicamente por su empresa», la cual, ironizó, «la tiene hecha un carajal».

«Usted que siempre quiso ponerse al lado de Sánchez y nunca al lado de Castilla y León, usted que es el secretario general más fiel, más obediente, más sumiso y más dócil a Sánchez, ahora me dará la razón, así es Pedro Sánchez, mire que se lo he dicho muchas veces, señoría, esa es la realidad», continuó Mañueco, que le recordó al líder socialista su «silencio» ante los «ataques» de Sánchez a «sectores estratégicos» de Castilla y León como la automoción, la carne o el azúcar: «Usted siempre quiso ponerse del lado de Sánchez y no de Castilla y León».

Ángel Ceña, portavoz de Soria Ya, también sirvió al presidente de la Junta como medio para ahondar en la brecha entre Tudanca y la Ejecutiva Federal. Durante su respuesta al soriano, le invitó a acudir a la «ventanilla de reclamaciones de Pedro Sánchez, porque pedir ayuda a Tudanca no se lo recomiendo, porque no está en su mejor momento con Sánchez». Y más aplausos del PP.

Tudanca evita a los medios

Antes, Tudanca, que no quiso hacer declaraciones a los medios antes de entrar en el Pleno, no mencionó ni una sola vez durante sus cinco minutos de intervención el nombre de Pedro Sánchez, al que se refirió en una ocasión como «el presidente del Gobierno». Mientras, a su lado en la bancada, Patricia Gómez Urbán, viceportavoz del Grupo Parlamentario socialista, y una de las que se ha posicionado con la Ejecutiva federal en redes sociales, lucía una chapa en la solapa con el emblema «Perra Sanxe». Como era de esperar, el líder socialista en la Comunidad no hizo ninguna mención a su guerra contra Ferraz por las primarias autonómicas durante su 'cara a cara' en la sesión de control al presidente. No obstante, y durante una entrevista radiofónica volvió a subir un grado más su ofensiva contra la dirección nacional de su partido.

«Me ofrecieron un puesto en la lista de eurodiputados, supongo que para dejar la vía libre», aseguró en Onda Cero, donde apuntó de nuevo contra el «entorno» del secretario de Organización, Santos Cerdán, de desestabilizar, no solo a la regional de Castilla y León, sino también de Madrid, Extremadura, Andalucía o Aragón. «Creo que el partido y el Gobierno está en una situación de suficiente dificultad como para que nos dedicáramos a remar en la misma dirección», atizó Tudanca, que reconoció que hace «tres o cuatro meses» que no habla ni con el secretario de Organización, Santos Cerdán, ni con Pedro Sánchez. «Lo he intentado mil veces arreglar en privado, por las buenas, y no he encontrado más que esta respuesta», en referencia a las filtraciones sobre posibles candidatos.

Una nueva línea de ataque del secretario autonómico a la Ejecutiva Federal que llegó después de que este lunes Ferraz quisiera apagar el incendio abriéndose a fijar «en breve» y «de mutuo acuerdo» el nuevo calendario para el proceso de primarias de Castilla y León. Urnas que se abrirían, siempre, después del cónclave de Sevilla.

Sen, también con Ferraz

Una de las pocas voces del PSOE en la Comunidad que no se había pronunciado en el cisma socialista era el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que ayer no dudó en respaldar la decisión de los órganos federales del partido de suspender las primarias.