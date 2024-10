"No me pongo en la tesitura de pensar que el presidente y secretario general avala algunas de las cosas que están pasando. Fui el último secretario autonómico que quedó al lado de Pedro Sánchez cuando todo saltó por los aires, el único. Los demás se repartieron entre los apoyos de Susana y Patxi López y luchamos mucho para que este partido cambiara. No quiero pensar que Pedro Sánchez pretende que los liderazgos se rompan de arriba abajo con todo lo que luchamos por ello", aseguró el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca.

Dejó claro que "hará todo lo posible, como hice entonces, para defender ese modelo de partido para garantizar la autonomía y el respeto de la voz de los militantes de la Comunidad", señaló durante una entrevista realizada por Carlos Alsina en Onda Cero, donde trasladó que, a día de hoy, no se ha producido ningún contacto con el secretario general ni con el de organización. "No acostumbro a hacer entrevistas para hablar de cuestiones orgánicas del PSOE, pese a que llevo un año leyendo y viendo filtraciones y lo he intentado hacer por las buenas con conversaciones por privado".

Tudanca apuntó que no ha anunciado públicamente que quisiera presentarse de nuevo, al afirmar ser "muy respetuoso con los tiempos y los militantes y hacer cuando toca", aunque reconoció que "había salidas más fáciles". "Me ofrecieron un puesto en la lista de eurodiputados, supongo que para dejar la vía libre. Era más fácil y cómodo pese a ser una comunidad autónoma tan difícil para los socialistas, pero mi compromiso estaba y está aquí".

A ese respecto, subrayó que su pretensión era que, de la mano de lo que se construyó en los últimos diez años, que era un proyecto que "por fin acabara con la resignación", poder ganar las elecciones en Castilla y León y "se perdiera el miedo", algo que "pudiera continuar conmigo o sin mí" tras la decisión honesta los militantes. Por tanto, no entendió el "por qué de esas filtraciones y de esas maniobras del entorno del secretario de Organización".

Y es que, "han dado pasos más allá de debilitar y desestabilizar, no solo Castilla y León, ya que ha pasado con Madrid, con Extremadura, con Andalucía o con Aragón. Creo que el partido y el Gobierno está en una situación de suficiente dificultad como para que nos dedicáramos a remar en la misma dirección".

En las decisiones "siempre hay matices", al comprender que la Dirección Federal tiene que tener una voz y tiene que tener su propia capacidad para hacer sus equipos, pero recalcó que siempre ha defendido las cosas he sido siempre atendiendo a ese modelo. "Nunca jamás he cambiado desde la Dirección Autonómica unas listas a las Cortes o municipales, que es mi competencia y podría hacerlo. Pero he querido respetar siempre la decisión que de los militantes venía dada. A veces es difícil, porque eso te dificulta hacer tus equipos propios, pero hay que cumplirlo cuando te gusta más y cuando te gusta menos".

Por ello, Luis Tudanca pidió el respeto para la militancia de Castilla y León, que "dejen votar y que la gente elija, y el que quiera ofrecer a los militantes un proyecto alternativo para Castilla y León lo haga con toda tranquilidad, porque no pasa absolutamente nada". Y es que, puntualizó que la "única respuesta" que he recibido es la "suspensión unilateral" por parque del secretario de organización de la primarias que no decidió la Dirección en Castilla y León, sino el Comité autonómico, el máximo órgano con más del 80 por ciento de las votos, con la "voz de la militancia y la inmensa mayoría del partido en Castilla y León".

Ataques personales

Sobre la "fachosfera" y las filtraciones "interesadas", Tudanca lo vinculó a Castilla y León, quien se mostró muy respetuoso con la línea editorial de cada medio, pese a los "ataques personales de pseudomedios que están construidos a base de dinero público, en muchos casos de forma absolutamente artificial".

"Pero también de medios y lo diré claramente, porque en Castilla y León hay un medio de comunicación que está controlado por un condenado en la Gürtel por financiar ilegalmente al Partido Popular. Tener que leer ataques permanentemente y en algunos digitales con ataques personales a compañeros del partido no es nada agradable", lamentó.

No obstante, esta condición es "voluntaria y nunca me quejo", ya que "estamos porque queremos", al insistir que podría estar en otro sitio. Insisto, yo podía estar en otro sitio. "Hace cuatro meses me ofrecieron irme de eurodiputado y me quedé. Estamos acostumbrados a que en Castilla y León hubiera mucha resignación y algunos dirigentes les nombraran desde Madrid para luego utilizar esto como trampolín para marcharse a encargos más lustrosos. Yo no, porque quiero estar aquí, he querido estar aquí y ya sé que hay cosas por las que hay que pasar, pero yo las denuncio y me revelo y las explico con toda tranquilidad", aseveró Tudanca.

Aseguró que en aquel momento entendió, "en el buen sentido", aquel ofrecimiento también, porque yo mismo había abierto esa posibilidad de que el momento político aquí podía haber acabado, pero "no me quería ir corriendo". "En 15 días no vengo aquí, les digo a mis compañeros que doy esta batalla por perdida, me voy a Europa y aquí os quedáis. No, yo me quedo aquí, sea o no como secretario general, a pelear por Castilla y León".

Por otro lado, recordó que ha sido crítico con reformas como la de la malversación, ya que ha defendido la posición de Castilla y León en materia de financiación autonómica, al pedir que si hay financiación singular lo sea para todos y que si hay más medios y recursos los haya para todas las comunidades autónomas y que se tenga en cuenta la equidad, que "es darle más a quien más necesita". "Eso es el partido y la pluralidad y eso también es defender con todo el respeto la lealtad de un proyecto, porque quiero que Pedro Sánchez siga siendo presidente y que lo sea durante muchos años, porque eso será bueno para España y para Castilla y León, no para el PSOE. Pero para eso creo que hay que decirnos la verdad y ser verdaderamente leales", sentenció Tudanca.