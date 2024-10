Las cuatro jornadas de guerra intestina que lleva a sus espaldas el PSOE regional comienzan a pasar factura al liderazgo de Luis Tudanca en Castilla y León y la batalla empieza a desequilibrarse en favor de las decisión de la cúpula socialista de Ferraz, que ahora trata de calmar las aguas. Primero el Congreso Federal de finales de noviembre en Sevilla y después, «en cascada», los autonómicos, provinciales y locales, insisten desde Madrid. Tesis a la que se suman cada vez más secretarios provinciales del PSOE en Castilla y León, que defienden la suspensión del calendario de primarias ordenado desde el Comité de Ética de la Ejecutiva Federal. Y, de paso, dan la espalda a su todavía secretario autonómico en su enfrentamiento con el aparato del partido. Frente a esto, Tudanca trata de hacerse fuerte con los cada vez menos apoyos que mantiene y este lunes optó por lanzarse al choque frontal contra Ferraz y acusar al «entorno» del número 3 del PSOE nacional, Santos Cerdán, de «desestabilizar» su liderazgo «filtrando nombres y candidatos».

Un conflicto del que Ferraz no quiere saber nada, da por amortizado y trata de evitar que se enquiste a menos de dos meses para el cónclave de Sevilla. Por eso, desde la sala de mandos del PSOE en Madrid quieren zanjar la guerra cuanto antes y confían en poder fijar «en breve» el nuevo calendario para el proceso orgánico de Castilla y León, que se desarrollará tras la celebración del Congreso Federal: «Lo ideal es que sea de mutuo acuerdo», afirmaron fuentes del partido consultadas por la Agencia Ical. Los planes de Ferraz a día de ayer pasaban por intentar un «acuerdo» sobre el calendario con Tudanca y poner fin al cruce de acusaciones.

El calendario fijará la presentación de precandidaturas al PSOE autonómico siempre después del congreso de Sevilla. Y es que desde Madrid sostienen que los plazos de Castilla y León serán similares a los de otras federaciones: «Los militantes de Castilla y León van a votar, y lo harán en las fechas en las que lo harán el resto». Así, la dirección federal trata de enviar un mensaje de tranquilidad a los militantes de Castilla y León y rechaza que trate de impedir que voten en primarias.

De forma paralela, la cascada de líderes provinciales que se descuelgan del barco de Tudanca crece por momentos. Bien con declaraciones apoyando la decisión de la Ejecutiva Federal, como el caso de Esther Peña (Burgos), Alfonso Cendón (León), Luis Rey (Soria) o Antidio Fagundez (Zamora), o bien desde el silencio revelador de Óscar Puente (Valladolid), que ha se ha pronunciado en boca de Pedro Herrero, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid: «El calendario no estaba alineado con lo marcado desde la dirección nacional, es incomprensible».

león, embrión de la crisis

El más crítico de todos fue Alfonso Cendón, antagonista de Tudanca dentro del PSOE autonómico, muy cercano a Ferraz y uno de los que se levantaron el pasado jueves en el Comité Autonómico para denunciar que el calendario aprobado contravenía las directrices de la Federal. El líder de la federación socialista más numerosa de la Comunidad, y con el que Tudanca ha tenido varios encontronazos, acusó ayer al secretario autonómico de pretender celebrar unas «primarias exprés y sin garantías» que supondría «hurtar a la militancia la posibilidad de presentar una candidatura».

No fueron las únicas voces del PSOE en Castilla y León que se desentendieron del movimiento de Tudanca. Así, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el líder de los socialistas bercianos, Olegario Ramón, también cerraron filas con Ferraz. De Ávila, el diputado Manuel Arribas sentenció que el tiempo de Tudanca «se ha acabado». Los mensajes en la línea contraria al líder autonómico del PSOE también llegaron desde fuera de Castilla y León. El secretario del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, o la ministra de Igualdad, Ana Redondo, optaron por dar por amortizada la polémica.

Tudanca sube el tono

«La lealtad no es sumisión, y la unidad no es uniformidad», es lo que decía Luis Tudanca ayer en una entrevista en El País, para endurecer el tono de su guerra con Ferraz. Apuntó que intentó «hace ya prácticamente un mes» hablar con Sánchez sobre este proceso, dado que «durante un año se han estado lanzando nombres, filtraciones, candidatos, desde el entorno de la secretaría de Organización, generando ruido y desestabilizando a la federación». No obstante, vaticinó que «no se puede creer que Ferraz impulse una candidatura alternativa» en Castilla y León. «Que se respete a los militantes del partido de Castilla y León, no a mí, yo en esto soy el menos importante», continuó Tudanca, que recordó a la Ejecutiva Federal que «ha hecho innumerables esfuerzos para poder entender y explicar cosas como los indultos, como la amnistía, como la reforma de la malversación, como la financiación singular, cosas que en esta tierra se entienden muy mal». En cualquier caso, Tudanca avanza que acudirá al Congreso Federal de Sevilla para «tratar de coser y unir, como siempre».

Los partidarios Tudanca también mantienen el envite a Ferraz, Ayer retaron a la dirección federal del partido a presentar un candidato que pueda lograr mejores resultados en las próximas elecciones regionales. Todo ello durante una jornada en la que solo dos voces se alzaron en defensa de Tudanca. Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, no ocultó su rechazo a la suspensión de las primarias e instó a Ferraz a «hacerse mirar la interpretación de los estatutos». Más duro fue su homólogo de León, José Antonio Diez, contrario a Cendón, que también apuntó a Santos Cerdán por «jugar sucio».