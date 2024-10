El alcalde de León, José Antonio Diez, aseguró hoy que las discrepancias entre Ferraz y las primarias del PSOE de Castilla y León responden a "cositas de dentro, de silloncitos y suelditos", quien descartó una discrepancia política o de rédito electoral. "No creo que haya una alternativa mejor que Luis Tudanca, porque es el único que tras Demetrio Madrid ha conseguido una victoria ante el Partido Popular en Castilla y León, donde el Partido Popular ha obtenido mayorías absolutas casi de manera consecutiva".

Díez realizó estas declaraciones en Onda Cero ante Carlos Alsina, a quien dejó claro que es una "forma de jugar sucio" por parte del secretario de Organización Federal, Santos Cerdán, un juego del que afirmó "estar acostumbrados" en León. "Yo lo sufrí en mis propias carnes y creo que Luis Tudanca tiene toda la razón. La militancia habló claramente en ese comité autonómico y, por tanto, no entiendo muy bien esta situación".

Recordó que él lo supo con su candidatura a la Alcaldía de León", de la mano de unas herramientas "perpetradas" desde la propia Secretaría de Organización Federal que "permitieron una serie de irregularidades importantes en el censo para intentar quitarme", dijo.

Ante posibles alternativas a Tudanca, comentó que entre las distintas opciones "ninguno ha dado un paso hacia adelante. Bien es cierto que probablemente lo hicieran o lo harán con posibilidad a este Congreso Federal, pero tengo serias dudas de que nadie vaya a dar un paso, a pesar del interés y las ganas desde la Secretaría de Organización Federal, especialmente".

Trasladó que "la militancia es la militancia y suele ser bastante sabia". "Sabemos cuando se ataca a algún compañero de manera despiadada, sin argumento, solamente por los intereses de unos poquitos, porque si entráramos en profundidad sobre este asunto, cosa que me va a permitir que no haga, pues nos daríamos cuenta realmente de que va esto", relató.

Con relación a la pregunta de cuál es la culpa de Tudanca, el alcalde de León afirmó que dirigir un grupo parlamentario "como hay que hacerlo", al tomar decisiones que "afectan a miembros de su grupo en las Cortes que, a su vez, tienen grandes o fuertes vinculaciones con algunos miembros también de la Dirección", donde entra en juego la "cercanía, la proximidad, la amistad y los intereses compartidos con el secretario de la Organización Federal, que fueron básicamente los mismos que hubo contra mí", detalló.

"Es una cuestión de como me quitas a mí, pues hay que ir contra ti. Creo que en un partido como el PSOE, con la larga historia que tiene, con sus principios y valores, este tipo de actitudes hay que eliminarlas y erradicarlas porque no aportan nada al proyecto político y a su credibilidad. Esto es así, pero esto no es nada nuevo, esto pasa en todos los partidos, pero hay que decir que pasa de manera continuada. Por ello, José Antonio Diez remarcó que no se trata de un "tema de divergencias políticas, sino todo lo contrario", al asegurar que responde a "intereses bastante espurios y no nos hemos identificado ni un socialista con ellos".

Respecto a la posición del secretario provincial del PSOE en León, Javier Cendón, aseguró que "públicamente, en alguna ocasión, ha mostrado su posicionamiento en contra de Tudanca y es uno de los que está en Madrid, en Ferraz, manipulando junto al secretario de Organización Federal, que, sinceramente, no sé cómo se puede mantener a alguien así en ese puesto". "Estamos hablando de uno de los puestos más importantes que tiene el partido y alguien que ha metido tantas veces la pata y lo sigue haciendo". Así, esperó que en este Congreso "caiga, porque sería bueno para el partido".

Sobre el papel de Óscar Puente, puntualizó que "tendrá su posición y su visión, que será más próxima, evidentemente, a las posiciones que se adoptan desde Ferraz", aunque subrayó que "no cree que el ministro Puente esté ahora mismo especialmente preocupado por este asunto".