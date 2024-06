Gonzalo Corbalán llega a la Final Four de la LEB Oro 2024 como un jugador más maduro y más relevante. Su importancia en el Longevida San Pablo ha subido enteros respecto al curso anterior y, además, afirma que tanto él como el equipo se encuentran «mucho mejor que el año pasado». Su mente está únicamente centrada en el duelo de semifinales ante el Força Lleida, pero no oculta su deseo para el choque decisivo: «Estoy enfocado en el partido del sábado, pero me gustaría una final burgalesa».

El escolta argentino, que atendió ayer a Diario de Burgos durante el 'media day' celebrado en las instalaciones del Grupo Bafer, desborda confianza tanto en él como en sus compañeros. No duda en decir que llegan «mucho mejor que el año pasado», algo que argumenta mirando a la clasificación de la liga regular y a las sensaciones mostradas en el play off: «La posición en la que terminamos una y otra campaña lo dice todo. También cómo jugamos contra el Real Valladolid. Aunque el rival no estaba al 100%, ganamos los tres partidos sin llegar a finales apretados. Contra el Movistar Estudiantes también vencimos 3-0, pero esta vez lo sentimos de forma diferente».

Además, Corbalán considera que puede «aportar mucho más que el año pasado», pues se siente «muy cómodo, con confianza y muy bien acompañado por los compañeros». Sus palabras están acompañadas por sus números. En lo que va de temporada, promedia casi 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 14 créditos de valoración por partido. Además, ha aumentado sensiblemente sus prestaciones durante los tres envites de play off. Y es que el argentino insiste en que, a pesar de ser una campaña muy larga, llegan en un gran momento de forma y recuerda que mucha culpa de ello la tiene el preparador físico azulón: «Hay que destacar el trabajo que hace Dani Hernández con nosotros. Lo tiene todo controlado y nos ayuda mucho».

En cuanto al Força Lleida, el exterior sudamericano se espera un duelo diferente al último que disputaron en Barris Nord, donde cayeron de forma ajustada (77-72) y tras sufrir las lesiones de Miha Lapornik y él mismo: «Ahora estamos todos listos y va a ser diferente. Es cierto que ellos llegan a la Final Four con la mejor racha de los cuatro equipos, pero nosotros también hemos crecido».

En ese sentido, recordó que «ha habido jugadores dentro de la plantilla azulona que han dado un paso más» ante las lesiones de otros compañeros y «han demostrado que pueden jugar minutos importantes». «Llegamos muy bien», concluye.