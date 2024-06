Javi Vega ya sabe lo que es ascender. Lo hizo con el San Pablo en el verano de 2017. Desde entonces, ha jugado numerosos partidos en ACB, Europa y LEB Oro. A sus 36 años, es un jugador mucho más experimentado y una de las voces cantantes del vestuario del Força Lleida, rival de los burgaleses este sábado en las semifinales. Antes de ese transcendental compromiso, atiende por teléfono a Diario de Burgos para charlar sobre sus expectativas e impresiones de cara a la Final Four.

El Lleida llega al Madrid Arena con una racha espectacular de 12 victorias consecutivas, ¿diría que es el equipo más en forma en estos momentos?

Es cierto que llegamos en un buen estado de forma, pero esto es algo nuevo. Además, el San Pablo también llega en muy buena racha porque no ha perdido ni un partido desde que está Jota (Cuspinera) en el banquillo.

¿Quién de los cuatro es el favorito para subir a la ACB?

El San Pablo es el más favorito de los cuatro. No es por pasarle la presión, sino porque creo que tiene la plantilla más completa. Desde el principio, los rivales a batir eran el Estudiantes y el San Pablo por presupuesto y por nombres. Además, el San Pablo ha sumado a nuevos jugadores como Dusan Ristic. Es un rival muy muy duro.

¿Qué es lo que más le preocupa de su exequipo?

Tiene jugadores muy buenos, así que cada día puede aparecer uno. Nosotros pensamos en nosotros, en plasmar nuestro juego. Queremos defender agresivos y poder correr, hacer ese juego fluido que nos ha traído hasta aquí.

¿Le da alguna pista el último partido en el que se enfrentaron en el Barris Nord?

No, yo creo que no. Los entrenadores igual pueden sacar algo, pero el San Pablo es otro distinto al que vino aquí. Entonces, estaba Lolo Encinas en el banquillo y acabaron el choque con varias bajas. Además, no se juega en Lleida. Esta semifinal es diferente.

Teniendo en cuenta su fortaleza en casa, ¿le trastoca mucho no ser el anfitrión o ya se lo esperaba?

Nos lo esperábamos. Es cierto que siempre pierdes un poquito fuera, pero va a ser igual para los cuatro porque ni el Estudiantes juega en su campo. Cierto es que en principio debería llevar más gente porque se celebra en Madrid, pero conociendo a los locos de Burgos y a los de Lleida creo que se desplazará muchísima gente.

Hablaba antes del San Pablo y el Estudiantes como los dos grandes proyectos, ¿juega a su favor que la presión esté en el tejado del vecino?

Sí, claro, eso juega a nuestro favor. El Tizona, por ejemplo, es un equipo recién ascendido, un equipo joven y su temporada, pase lo que pase, es de 10. Y nosotros, después de salidas importantes del equipo en verano, hemos cumplido con creces y ahora toca disfrutar. Venimos en muy buena racha, estamos jugando muy bien y tenemos nuestras posibilidades. Vamos sin ninguna presión, sin nada que perder.

¿Qué cree que pasará en la otra semifinal?

Sobre el papel, debería ser el Estudiantes el que pase, tiene un equipo hecho para eso, pero si no supiese los nombres de los dos equipos, yo apostaría por el Tizona porque está jugando mejor y es muy peligroso. Son eliminatorias parejas. El Tizona y nosotros no tenemos nada que perder y venimos jugando muy bien. Los otros dos equipos están hechos para subir. No me extrañaría nada si el Tizona diese la sorpresa.

Usted ya tiene 36 años y muchos partidos a sus espaldas, ¿cuál es la clave para llevarse este tipo de torneos?

Te lo juegas todo a un partido y hay que salir con todo. Cuenta mucho la experiencia, la capacidad de imponer tu juego, hacerte a un campo neutro... hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, jugadores que no han tenido una gran temporada y aparecen estos días o viceversa. Puede pasar de todo.

Cuando salió del Coruña el verano pasado, ¿se esperaba jugar la Final Four con el Lleida?

Sinceramente, no. El objetivo era luchar por entrar en el play off viendo las plantillas que había en verano. En ese momento, miras al Coruña, el San Pablo, el Estudiantes, el Valladolid, los recién descendidos... y dices: 'ahí hay ya seis plazas ocupadas'. Luego, según hemos ido jugando, sí que me veía en Final Four. De hecho, en el inicio del play off, me veía superior al Alicante porque estábamos jugando muy bien, pero al principio de temporada ni mucho menos.

El Coruña, donde jugó el año pasado, acabó ascendiendo, ¿le ha sorprendido que Epi lo vuelva a hacer?

Sabía que iba a estar en la lucha por ganar la liga regular. El equipo es el que teníamos, con tres o cuatro refuerzos muy 'top', entre ellos Huskic. No me sorprende nada que haya subido por la liga regular, igual por el play off les había costado más.

Es que este formato de jugárselo todo a vida o muerte... ¿lo considera justo?

Justo igual no, porque suele ganar el mejor cuantos más partidos juegas, pero para el espectáculo o la sorpresa es lo más bonito. Además, ya está el ascenso directo para premiar la regularidad.

Ya para terminar, ¿ha cambiado mucho Javi Vega desde que estuvo en el San Pablo hasta ahora?

Soy un jugador más maduro, con más experiencia. Juego mucho más tranquilo y tengo un rol más coral, de veterano puro y duro.