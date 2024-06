Miha Lapornik llega a tiempo al momento decisivo de la temporada. El escolta del Longevida San Pablo se perdió el tramo final de la temporada por culpa de una lesión muscular en el gemelo y tampoco pudo disputar el grueso del play off. Se probó en el último duelo ante el Real Valladolid y ahora dice estar listo para ayudar a los suyos en la Final Four de ascenso a la Liga Endesa. No es una noticia menor, ya que el esloveno ha sido uno de los grandes referentes de los azulones durante la liga regular y es el tipo de jugador al que no le quema el balón en los momentos calientes. Es más, no duda en decir que «se jugará el último tiro por su subir a la ACBsi le surge la oportunidad».

Ha arrastrado molestias en el gemelo derecho durante el último tramo de la competición, ¿está listo para jugar la Final Four?

Sí, ha sido una época dura por culpa de la lesión, pero ya estoy bien y me siento listo para competir en la Final Four. Además, veo a todo el equipo muy motivado para jugarla. Sabemos que son dos partidos que decidirán toda la temporada y estamos preparándonos bien.

¿Todavía siente algo de dolor en la pierna?

Noto algo, pero no me afecta en mi juego.

¿Teme haber perdido ese ritmo que solo da la competición?

No. Jugué el último partido contra el Valladolid para coger sensaciones, sentir el balón y estar otra vez en la pista. Ahora estoy teniendo 14 días para preparar para estos dos partidos y creo que llegaré bien.

¿Cómo ha llevado el hecho de no participar en gran parte del play off después de haber sido un jugador tan importante durante el resto de la campaña?

Las lesiones siempre son duras. Estaba más nervioso viéndolo desde fuera que cuando estoy en la pista. Me dije a mí mismo que tenía que estar tranquilo, ir día a día viendo las sensaciones y creo que he hecho un buen trabajo junto a los fisioterapeutas y al preparador físico. Estoy listo para ayudar en la Final Four.

¿Es el San Pablo el favorito para ganarla?

No sé si somos los favoritos, pero estamos animados, en forma y con ganas de demostrarlo en la cancha.

El primer obstáculo es el Força Lleida, ¿qué espera de los catalanes en la semifinal?

Es un gran equipo, con muy buenos jugadores y que llega en una gran racha. Juegan buena defensa y comparten bien el balón. Perdimos en su casa en el último partido en el que nos enfrentamos, pero también es cierto que ese día nos lesionamos Gonzalo (Corbalán) y yo. Tendremos que ser agresivos los 40 minutos.

¿Cómo ve la otra semifinal entre el Grupo Ureta Tizona y el Movistar Estudiantes?

(Duda y sonríe) No sé qué decirte. Va a ser un partido duro. Creo que los cuatro nos merecemos estar ahí y ya veremos quién gana.

¿Es justo ganarlo o perderlo todo en dos partidos a vida o muerte después de una campaña tan larga?

No lo sé, son las reglas de la competición, la Euroliga tiene el mismo formato. No aprovechamos la primera oportunidad y ahora tenemos una segunda.

Precisamente, al no subir directo se ha alargado la temporada, ¿cómo llega el equipo física y mentalmente a este tramo decisivo?

Estamos muy bien. Cierto es que nuestro objetivo era acabar en mayo, pero no lo conseguimos y no tenemos ningún problema en seguir otro mes más. Estamos listos para la Final Four.

Jota Cuspinera todavía no ha perdido desde su llegada al banquillo, ¿qué ha aportado al equipo?

Nos ha dado más tranquilidad y ha traído algunos cambios tácticos en defensa y en ataque. La verdad es que estamos jugando muy bien desde su llegada y esperamos continuar así dos partidos más.

Parece que la adaptación de la plantilla al nuevo entrenador ha sido sencilla...

Sí, ha sido sencillo porque no cambió muchísimas cosas y mantuvo lo que hacíamos bien con Lolo (Encinas), solo variando algunos detalles. En el baloncesto los detalles son importantes y tal vez anteriormente echábamos eso de menos.

En el club hablaban de que supuso una liberación para los jugadores, ¿lo sintieron así?

No lo sé. Yo estoy aquí para jugar al baloncesto, ayudar a mis compañeros y devolver al equipo al lugar al que pertenece.

Hablando de liberación, ¿les quita presión que finalmente se juegue en Madrid y no en Burgos?

Sí, vimos lo que pasó el año pasado aquí. No sé si fue por culpa de la presión, pero veo bien jugar en el Madrid Arena. Además, va a haber muchos aficionados de Burgos allí porque no es un desplazamiento muy largo.

Si tiene el balón en sus manos, ¿se jugaría el tiro definitivo para subir a la ACB?

Siempre, siempre. Si tengo la oportunidad, por supuesto que lo voy a tirar.

¿Se ve jugando la próxima temporada en el San Pablo en ACB?

Por supuesto, eso sería increíble, ese es mi objetivo. Pero primero hay que subir a la ACB y luego ya hablaremos de eso.