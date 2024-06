Diego Ocampo, entrenador del Grupo Ureta Tizona, sabe que el sábado se enfrenta a uno de los grandes candidatos al ascenso, pero no se achanta y confía en los suyos: "El Estudiantes juega en casa, tienen mucha experiencia, saber hacer y talento. Muchos han jugado y podrían jugar en la LEB Oro. Nosotros tenemos las ganas y la juventud. En todo hay cosas positivas y negativas", remarca el técnico gallego, que tiene claro que "habrá nervios, el tema es saber gestionarlos".

"Seguramente haya nervios, evidentemente. Cuando yo no tenga esos nervios no entrenaré. El tema es darte cuenta y usar herramientas para gestionarlo. Va a pasar, pero si no lo vas viviendo no sabes cómo va eso ni cómo vas a reaccionar. Por eso tenemos mucho que aprender del play off, esa es la palabra que más veces repito. Aprender. Habrá momentos críticos, el tema es crecer para que esos momentos se reduzcan", añade Ocampo, que cuenta con toda su plantilla a excepción del lesionado Joe Cremo.

"Mario (Saint-Supéry) ha entrenado bien, normal. Arnau (Parrado) ha hecho la mitad del entrenamiento. Estarán todos", asegura Ocampo en la última sesión preparatoria en El Plantío antes de viajar el viernes a Madrid por la mañana.