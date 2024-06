Costó. Costó mucho, muchísimo. Tanto que la eliminatoria entre el Grupo Ureta Tizona y el Guuk Guipuzcoa Basket no terminó de decidirse hasta la última jugada del quinto y definitivo partido que se celebró ayer en el Polideportivo El Plantío y que acabó con éxtasis para los locales. En esa última defensa, los jugadores del bando burgalés evitaron que Alex Barcello, la estrella rival y mejor jugador de toda la temporada en la LEB Oro, siquiera pudiese intentar un triple con el que hubiera podido empatar el partido (73-76).

De esa manera, los más de 2.000 aficionados locales celebraron la clasificación de los suyos a una soñada Final Four en la que se medirán el próximo sábado a uno de los grandes candidatos al ascenso, el Movistar Estudiantes. Pero si algo está demostrando este Tizona es que no le asusta ningún reto y a estas alturas ya nadie entiende de favoritismos. Están a solo dos partidos de la ACB. Quieren firmar una de las mayores hazañas de la historia del baloncesto nacional, pues no hay que olvidar que son un recién ascendido...

Quizá por ese motivo los nervios fueron los grandes protagonistas -y enemigos- en los primeros compases del encuentro. El joven Mario Saint-Supéry fue la gran novedad en el quinteto inicial escogido por Diego Ocampo a pesar de que jugó infiltrado, igual que Arnau Parrado. Sin embargo, el joven base malagueño no tuvo incidencia en el juego al inicio y no fue hasta que saltó a la pista Caio Pacheco que el Tizona comenzó a creérselo. El brasileño firmó uno de sus mejores partidos desde que llegó a Burgos tras haber sido descartado por el Real Betis ya con la temporada empezada.

(Más información, en la edición impresa de este sábado de Diario de Burgos o aquí)