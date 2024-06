La afición burgalesa estará bien representada en el Madrid Arena. No podía ser de otra manera porque los dos equipos de la ciudad pelearán por el ascenso a la Liga Endesa en la Final Four que se celebra el próximo fin de semana. De las 1.700 entradas que tiene disponible cada club, el Longevida San Pablo vendió cerca de 1.300 y el Grupo Ureta Tizona superó el medio millar. Así las cosas, alrededor de 2.000 burgaleses ya tienen su sitio para ver en directo la Final Four y se espera que la cifra aumente con el paso de la semana, aunque ahora la venta se realizará a través de la web de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

La notable subida de los precios respecto a la pasada edición en el Coliseum no ha disuadido a los incondicionales de ambos equipos. La grada del San Pablo lucirá prácticamente completa, ya que todo apunta a que muchos aficionados reservarán sus tickets a través de la FEB. Además, el club ha guardado algunas entradas por si algún rezagado todavía quiere pasarse por las oficinas a adquirirlas.

No será tan numerosa la presencia de seguidores del Tizona, pero a buen seguro que se harán notar. Más de medio millar cuenta ya con su localidad en el Madrid Arena y el club también guarda algunos tickets para compromisos. Esos hinchas burgaleses tendrán que hacerse oír en el encuentro inaugural ante el Movistar Estuditantes, ya que estarán minoría. El anfitrión agotó las 1.700 localidades que le corresponden y habrá muchos madrileños que se acerquen para disfrutar del partido. No hay que olvidar que los colegiales han apostado fuerte por albergar este torneo.

En el segundo duelo de la tarde del sábado, se medirá el San Pablo con el Lleida y habrá mayoría burgalesa, pues los catalanes esperan mover alrededor de 700 personas. Es un equipo que suele llenar su pabellón, pero el largo desplazamiento hasta la capital no ha ayudado a que viaje más gente.

Desplazamiento. Aparte de las entradas, el San Pablo pondrá autobuses para que sus aficionados puedan desplazarse. Se saldrá el sábado a las 11.30 horas desde el Coliseum y se volverá 45 minutos después del partido. Su precio será de 23 euros. En el caso de que el equipo llegue a la final, se repetiría la ruta el domingo con un precio idéntico. Esos billetes se pueden adquirir en las oficinas del club

El Tizona, por su parte, también ha organizado desplazamientos en autobús para su afición, pero todavía no ha hecho públicos los precios. No obstante, los interesados pueden acercarse a sus oficinas de El Plantío o comunicarse a través de su correo electrónico.

Precio de los abonos. Por último, cabe recordar los precios de los abonos para toda la Final Four: 93 euros en categoría I; 78, en categoría II; 63, en categoría III; y 48, en categoría IV.