El San Pablo vence en Valladolid y se mete en la Final Four

El Longevida San Pablo venció en la cancha del Real Valladolid y cerró la eliminatoria del play off (3-0) para meterse en la Final Four de la LEB Oro, en la que se medirá al Força Lleida en la semifinal. Los burgaleses no ganaron con tanta holgura como en el Coliseum, pero siempre mantuvieron una renta superior a la decena de puntos y, cuando más apretaron los blanquivioletas, apareció el talento de sus jugadores. Ristic, con 17 puntos y 25 de valoración, fue el mejor en un nuevo partido coral de los azulones. El más de medio millar de aficionados burgaleses acabaron cantando a capela el Himno a Burgos.