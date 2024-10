La Junta de Castilla y León es el único de los cinco gobiernos autonómicos de los que se autoexpulsó Vox que ya ha presentado el proyecto de presupuestos para 2025. Al borde de la medianoche del 11 de julio, Santiago Abascal anunciaba la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos que compartía con el Partido Popular en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. Los populares quedaban en minoría y, dada la fecha, sin haber podido sacar adelante las cuentas autonómicas del próximo ejercicio. Hoy, tres meses después, solo Castilla y León tiene sobre la mesa un techo de gasto que soporta un anteproyecto de presupuestos de 15.084 millones de euros, el más alto de la historia, que ahora tendrá que ser peleado con el resto de grupos de la oposición. Una negociación que arranca mañana con la ronda de encuentros con los portavoces parlamentarios en las Cortes para buscar puntos de encuentro que permitan sacar adelante un «buen presupuesto».

No es ajena la Junta al muro que han levantado PSOE y Vox contra el Ejecutivo autonómico y reconocen que será «difícil» lograr su apoyo. «Nos agarramos a la idea de que lo que no es imposible es posible», resumió hace unos días el arquitecto del proyecto de presupuestos de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que defendió los pasos datos por el Gobierno autonómico: «Hemos cumplido con nuestra responsabilidad, que era facilitar un documento de detalle para poder hablar».

El resto de comunidades en las que PP y Vox gobernaban juntos hasta julio no han presentado un techo de gasto que sujete las cuentas autonómicas y han optado por buscar en primer término un acuerdo con los grupos para, en el caso de conseguirlo, presentar el proyecto de presupuestos. De hecho, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura todavía no han presentado ni un número y sus responsables económicos se han limitado a insistir que «cumplirán con la obligación de presentar un presupuesto» pero sin dar fechas, como aseguró la consejera de Hacienda extremeña, Elena Manzano. En la Comunidad Valencia, su consellera de Hacienda, Ruth Merino, apuntaba a «cerrar flecos», mientras en Aragón solo han deslizado que el techo de gasto de 2025 será «muy similar» al de 2024.

Precisamente estos tres gobiernos autonómicos son los únicos de los cinco que cambiaron de signo en las elecciones del pasado año gracias al pacto PP-Vox –en Murcia ya gobernaba López Miras y Castilla y León las había celebrado en 2022–. Eso significa que si Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana tiene que prorrogar sus presupuestos, tendrían que gobernar en 2025 con los números hechos por sus predecesores del PSOE en estos tres territorios.

Reuniones con los grupos

Un batalla de desgaste que en Castilla y León arranca de forma oficial mañana con la ronda de reuniones del consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, con los portavoces parlamentarios para negociar los diez 'sies' que necesita el Ejecutivo autonómico para sacar adelante en las Cortes, primero el techo de gasto, y después el propio presupuesto. Desde que se presentó el proyecto el pasado martes día 15, el Gobierno autonómico ha aprovechado cada intervención pública de sus miembros para tender la mano a la oposición para que dejen de lado las visiones partidistas y las «órdenes de Madrid» para sentarse a estudiar y negociar un presupuesto «bueno para las personas de Castilla y León».

El proyecto de las cuentas más elevadas de la historia de Castilla y León entra en su fase definitiva con el 'no' inicial de PSOE y Vox, que ya adelantaron su rechazo a las cuentas. Postura que no ha sorprendido en la sala de máquinas de la Junta, que lamentan que Santiago Abascal ya había cantado el 'no' antes que García-Gallardo al proyecto de presupuestos sin ni si quiera conocerlo, al tiempo que han apretado al PSOE al pedirle «tiempo entre las dificultades internas para poder leer y estudiar este presupuesto».

Ahora el Ejecutivo regional tratará de voltear este primer rechazo para que el Bocyl pueda publicar el 1 de enero de 2025 la entrada en vigor del nuevo presupuesto. Por el momento, desde la Junta insisten en que mañana acudirán a estos encuentros con la «voluntad de intentar el acuerdo y de buscar un consenso que sea positivo, porque es un buen presupuesto que Castilla y León necesita y vamos a trabajar para que lo tenga».