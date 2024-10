Tudanca cree que la Junta no pretende aprobar las cuentas

El secretario autonómico del PSOE y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, confirmó que acudirán a la reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pero se mostró convencido de que la Junta es la primera que «no tiene intención» de aprobar los Presupuestos, sino que prepara «el relato» para un adelanto electoral.

Un día después de la presentación del anteproyecto de ley, Tudanca manifestó que no puede hacer una valoración de lo que no existe, dado que las cuentas no se han aprobado, y calificó de «diapositiva» los datos ofrecidos por Mañueco.

«¡Nos están tomando el pelo!», enfatizó. «Nos van a tener entretenidos con el trámite mientras ellos hacen campaña electoral», argumentó el portavoz socialista en relación al calendario marcado por la Junta para iniciar una ronda sobre el techo de gasto y después, sí éste se aprueba, se registraría el presupuesto, lo que para el Grupo Socialista no se puede disociar.

Tudanca aclaró que no se van a negar al diálogo, pero pidió hechos, a la vez que remarcó que la Junta es a la que menos interesa ese acuerdo, ya que el líder de la oposición no se salió del escenario de que la presentación de las cuentas busca un relato para una próxima convocatoria de elecciones.

El dirigente socialista afirmó que Mañueco se encuentra en «debilidad» parlamentaria por «su propia responsabilidad» cuando hace dos años pactó con la extrema derecha y ésta salió del Gobierno el pasado mes de julio.

No obstante, manifestó que Castilla y León no podría financiar los servicios esenciales de manera autónoma y estarían «en quiebra» si no fuera por la aportación extra del Gobierno y por los fondos europeos.

Por el contrario, lamentó que «haga caja» la Junta con los fondos que llegan para la dependencia o a la sanidad mientras hace «regalos fiscales a los que más tienen».

Grupo Popular.

Por su parte, el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, apeló a «la responsabilidad y a la altura de miras de los grupos», para «obtener el respaldo a este proyecto para continuar impulsando la autonomía, garantizando un futuro repleto de oportunidades».

Así lo apuntó en declaraciones recogidas por Ical, donde recordó que se trata de «los presupuestos más altos de la historia de Castilla y León». «Son unos presupuestos récord, que apuestan por unos servicios públicos de calidad, el incremento de las inversiones y más bajada de impuestos», señaló.

En su opinión, estas cuentas pretenden «afrontar los desafíos de futuro de nuestra región, y es por ello que colocan a las personas en el centro de los servicios públicos, a través de inversiones en políticas sociales, como los 9.900 millones destinados fundamentalmente a sanidad, educación y servicios sociales, o apostando por facilitar el acceso a la vivienda».

Todo ello, añade, «con la fiscalidad más baja de la historia de la Comunidad, destinando 700 millones a beneficios fiscales para familias, autónomos, pymes, jóvenes y el medio rural, y una nueva bajada en el IRPF que beneficiará a más de un millón de castellanos y leoneses».

Finalmente, el secretario autonómico de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, avanzó su voto en contra del límite de gasto no financiero y pidió al consejero de Economía y Hacienda que «no se moleste» en llamarle si no se cumplen sus cuatro condiciones.