Gallardo avanza el "no" al techo de gasto y el presupuesto

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, avanzó hoy el voto en contra del denominado techo de gasto, que se encuentra registrado en la Cámara para su debate en el pleno, y advirtió a la Junta de que es "imposible" que apoyen un presupuesto con "guiños a las políticas de izquierda" y "electoralistas".

"Vamos a votar en contra del techo de gasto, no queremos alargar esta película, para ver cine nos vamos ahora que empieza a la Seminci", argumentó García-Gallardo en una rueda de prensa en la que explicó la posición de su grupo, "sin ninguna sorpresa" porque siguen en el mismo lugar.

El portavoz de Vox manifestó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, revierte en sus decisiones las políticas que pusieron en marcha en el Gobierno de coalición y se acerca a sindicatos, que recuperan las ayudas a la representación y "otros privilegios", y a las políticas de la izquierda.

Eso sí, afirmó que, aunque a día de hoy no ha habido ningún acercamiento ni contacto tanto en privado como en público, su grupo acudirá a la reunión anunciada con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para negociar la aprobación del techo de gasto como paso para registrar los presupuestos en las Cortes.

García-Gallardo, en el marco de "mano tendida" de su grupo, indicó que sí hicieran algún gesto hasta la fecha del pleno ellos podrían reconsiderar su posición y dar el sí al techo de gasto, pero a continuación expresó que albergan "nulas esperanzas" y opinó que "quieren coger los votos de la base social de la derecha para hacer políticas de izquierda".

También, advirtió al consejero de Economía y Hacienda cuando ayer afirmó que lo "imposible puede ser posible" de que no van a apoyar unos presupuestos que recuperan "privilegios y se abrazan a los sindicatos", que no combaten la inmigración ilegal, que recogen los postulados de la Agenda 2030, que no son "ambiciosos" en la reducción de impuestos o que revierten las políticas del Gobierno de coalición con Vox.

"Lo que es imposible es que Vox apruebe unos presupuestos con guiños a la izquierda y electoralistas, lo digo para que pierda la esperanza", rebatió a Fernández Carriedo el portavoz parlamentario, que añadió que esas razones se las darán cuando se les convoque a la anuncia ronda con los grupos de las Cortes.

García-Gallardo señaló que ven que el presidente de la Junta "no tiene voluntad de aprobar unos presupuestos" y aseguró que "no es serio" la forma en la que plantean un techo de gasto y un anteproyecto de presupuestos sin hablar con nadie y piden a cambio que se apoyen. "Nosotros nos mantendremos firmes", apostilló.

"No es respetuoso este paripé. hacen campaña electoral con el dinero público", observó, para preguntar qué ha llevado ahora a la Junta para presentar el presupuesto "sin hacer un mínimo gesto" e insistir en que Vox está "donde ha estado siempre" y, en este momento, en la oposición y en la representación de los ciudadanos que les votaron.

Tras ello, manifestó que estos presupuestos son "un caramelito" para la izquierda y se pueden poner de acuerdo PP y PSOE, en un punto en el que rechazo la existencia de una supuesta pinza de su grupo con los socialistas y recordar que han sido los populares quienes han votado con el partido de Tudanca que cayera la ley de memoria histórica o la supresión de impuestos como patrimonio.

Respecto de un posible adelanto electoral, aseguró que les es "indiferente" la fecha porque en Vox están "preparados", aunque sí pidió al presidente de la Junta, que tiene "el botón rojo que piense en el interés general", cuando crea que tiene que convocar los comicios, que corresponderían en abril de 2026.

"Por supuesto que hay un relato electoral", respondió en relación a su valoración sobre el hecho de que sea la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, hasta el pasado mes de julio gestionada por Vox, la que más crezca en el anteproyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo del PP.

En este punto, elogió la gestión de Gerardo Dueñas, como la del "mejor consejero" del ramo que ha tenido la Comunidad y aseguró que el campo le "echa de menos" porque, en su opinión, lo que propone la actual titular de este departamento, María González Corral, no es "lo que necesita" el sector.

Por último, preguntado por diferencias entre estos presupuestos y los que están en vigor del acuerdo con Vox, puso como ejemplo, ante el análisis que realizan de las partidas, que de 900.000 euros se ha pasado a nueve millones a los sindicatos CCOO y UGT en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para asesoramiento y sensibilización. "Es inaceptable", remachó. "El PP no ha hecho ningún esfuerzo de acercamiento a Vox ni en público ni en privado, ellos lo que desean es que Vox no apoye el presupuesto", zanjó.