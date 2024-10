El techo de gasto sigue en el aire a 24 horas de la votación

Tic, tac, tic, tac. A falta de 24 horas para que el Pleno de las Cortes de Castilla y León debata y vote la aprobación del techo de gasto, el resultado que marcarán las pantallas del hemiciclo sigue siendo una incógnita. El paso previo a seguir tramitando el anteproyecto de Presupuestos para la Comunidad en 2025 solo tiene, por el momento, los 31 'síes' del Partido Popular, y el 'no' de los 13 de Vox. No obstante, el voto del Partido Socialista –tanto favorable, como abstención, como de rechazo–, será el que marque el devenir de las cuentas de la Comunidad. Al cierre de esta edición, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, no se había puesto en contacto con los grupos de la oposición tras la reunión que mantuvo con alguno de ellos el pasado viernes, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre el futuro el techo de gasto. Es por ello que este lunes, el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, volvió a hacer un llamamiento para que los grupo «piensen en los intereses de Castilla y León a la hora de votar y no tanto en los intereses de sus partidos». «Es importante centrarse en los intereses de Castilla y León, de pensar en la Comunidad».

Precisamente, fuentes parlamentarias del Grupo Socialista y de Soria Ya, consultadas por Ical, reconocieron que no han recibido ninguna llamada de Fernández Carriedo después de las posiciones expresadas en la reunión del viernes y se mantienen las mismas peticiones que ya formularon al consejero para apoyar o abstenerse en el límite de gasto. El propio Luis Tudanca respondió en su cuenta de 'X' al PP tras rechazar sus exigencias para abstenerse en la votación, ya que el pasado viernes ofreció una abstención a cambio de que se aprobaran presupuestos en León y Palencia y la senda de estabilidad del Gobierno. «Solo piensan en su interés, no en el de Castilla y León».

Desde Vox, que rehusó acudir a la reunión del viernes, tampoco han recibido ningún mensaje desde la Junta y persisten en el «no» porque consideran que nada ha cambiado en este momento ante las condiciones expresadas hace un mes, explicaron fuentes de este grupo. Vox marca como premisas para la negociación revertir las medidas adoptadas o «congeladas» tras su salida de la Junta, rechazar el reparto de inmigrantes menores por parte del Gobierno o lucha «decidida» contra la inmigración ilegal y el efecto llamada. En Soria Ya tienen también la «sensación» de que la Junta «no tiene mucha voluntad de negociar» e insisten en que su voto será en contra si no se aceptan sus cuatro peticiones para la provincia.

En este sentido, el secretario autonómico de UPL y procurador en las Cortes, Luis Mariano Santos, aseguró que su formación votará en contra si no se produce en los próximos días una negociación «seria», ya que auguró que no se llevarán a cabo nuevos contactos con su formación por parte del Gobierno autonómico. «No podemos hacer actos de fe».