El PSOE plantea "seriamente" abstenerse con el techo de gasto

El secretario general del PSCyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, avanzó hoy que su grupo parlamentario se plantea "seriamente" abstenerse en la votación del próximo miércoles para facilitar la aprobación del límite de gasto no financiero del ejercicio de 2025, conocido como techo de gasto, pero pide al PP "reciprocidad" y "generosidad" en ayuntamientos, como León o Palencia, así como en el Congreso de los Diputados para que salga adelante la nueva senda de estabilidad y los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Tudanca, que compareció en las Cortes tras reunirse con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reconoció que es "difícil" lo que propone, pero parafraseando al propio portavoz de la Junta, señaló que no es "imposible" por lo que abogó por hacerlo "factible" para que el miércoles que viene las Cortes aprueben el techo de gasto, que tiene un montante de 13.490,5 millones de euros.

"Ahora tienen que hacer algún movimiento", afirmó el portavoz socialista, quien señaló que "la pelota está en su tejado", para que los socialistas decidan finalmente abstenerse y con ello permitir la aprobación del techo de gasto de 2025. Por tanto, Tudanca indicó que las negociaciones siguen abiertas en los próximos días para tratar de lograr un "punto de encuentro", tras la reunión de este viernes, pero reconoció: "Estamos más cerca, que ayer".

Tudanca argumentó que la decisión de su grupo se ha adoptado por "responsabilidad", "coherencia" y "pensando en el interés general" de Castilla y León y España, así como con "plena autonomía", puesto que plantea al PP no sólo que permita aprobar los presupuestos municipales en ayuntamientos como León o Palencia, sino también en el Estado, con el fin de evitar, como señalan los 'populares, que los partidos "más extremistas" condicionen las políticas presupuestarias del país.

De esta forma, el líder autonómico del PSOE pidió "responsabilidad mutua" al PP en aras de la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses, pero también del conjunto del país, por lo que invitó a los 18 diputados del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a facilitar la aprobación de la nueva senda de gasto cuando llegue a la cámara, así como los Presupuestos Generales del Estado, que supondrían la llegada de 346 millones más a la Comunidad. Además, señaló que no pueden pretender que los socialistas acepten todos sus planteamientos y sean "cómplices" de sus políticas "a cambio de nada".

"La puerta está abierta", insistió Luis Tudanca quien señaló que ahora Fernández Carriedo tiene que hablar con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acerca de su propuesta y añadió que seguirán negociando en los próximos días con "seriedad" y "transparencia". Además, apuntó que los socialistas no han elegido los tiempos, ni que el PP hubiera hablando con ellos antes de presentar el techo de gasto y el anteproyecto de unos presupuestos, que tildó de nuevo de "fake". "Es muy fácil, sólo pido reciprocidad", pero advirtió de que si no la ofrecen ellos también, no se puede dar por hecho el sentido de su voto.

En cualquier caso, insistió en que el PP y la Junta tiene que hacera ahora la "digestión" sobre su propuesta y añadió que la votación del miércoles no el "punto final", porque en un mes y medio se puede presentar otro acuerdo sobre el límite de gasto no financiero. Tudanca reiteró que Fernández Mañueco tiene un gobierno en "minoría" y en una situación de "fragilidad" en la que consideró sería "bueno" que Castilla y León, pero también España, tuviera presupuestos, para tener "cierta estabilidad social y económica en la Comunidad".

Otras peticiones

Además, de la "generosidad y responsabilidad mutua" entre PP y PSOE en los ayuntamientos, la Comunidad y el país, el portavoz socialista también planteó una seria de "condiciones y requisitos" a la Junta "si esta puerta se abre finalmente" con el techo de gasto. Así, reclamó el despliegue completo de los programas y ayudas del diálogo social; una política de vivienda "ambiciosa", con un parque de alquiler social, el blindaje "de por vida" de la vivienda pública y la contención de precios de compra y alquiler; inversiones para fortalecer la sanidad, la reducción de listas e inversiones en salud mental, junto al "rescate" del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

A todo ello unión la gratuidad de los libros de texto, la aprobación de una ley de reto demográfico con incentivos fiscales a pobladores y empresas, la igualdad en el acceso a los servicios públicos en el territorio, una política fiscal nueva que no contemple "regalos" a los ricos, sino beneficios a los que más lo necesitan y un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, además de las inversiones provincializadas sin ejecutar desde hace años.

Tudanca reconoció que al PSOE le sigue pareciendo una "maniobra electoralista" y un "acto de propaganda" la presentación del anteproyecto de presupuestos, sin pasar por el Consejo de Gobierno, lo que para él indica que la Junta no tiene una intención real de que se aprueben. No obstante, señaló que sin la "extrema derecha" en el gobierno, el PSOE actuaría con "responsabilidad" y puso en valor la forma en que su partido entiende la política, ya que remarcó acude a la reunión del presidente o el consejero de Economía, a diferencia de lo que hace la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y recordó que el PSOE ha llegado a acuerdos presupuestarios con el PP desde la oposición en los ayuntamientos de Burgos y Ponferrada (León).

Techo de gasto, en el aire

La Junta propone un techo de gasto de 13.490,5 euros para 2025, un 3,82 por ciento más que el anterior. Esta cantidad se obtiene de sumar los 13.426,65 euros de los ingresos no financieros y los 76,55 millones del déficit público previsto, un 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, junto a los ajustes de la Contabilidad Nacional (-12,7 millones).

El gasto no financiero incorpora 12.149,82 millones para las consejerías, 924,42 millones de la Política Agraria Común (PAC), 377,72 millones de los gastos de la deuda pública y 38,53 para las Cortes y las instituciones propias. A estos 13.940,5 millones se unen otros 1.593,58, lo que deja el montante del anteproyecto de presupuestos en los 15.084,07 millones, que crece un 3,58 por ciento.

El acuerdo de la Junta sobre el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 15 de octubre, cuando además se presentó el anteproyecto de ley de presupuestos. Se trata de uno de los elementos que configuran las cuentas del próximo y recoge el escenario macroeconómico, con una previsión de crecimiento interanual del dos por ciento y una tasa de paro del 9,4 por ciento.