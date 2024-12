Carlos Martínez sigue jugando al despiste y a los dobles mensajes ante las quinielas que le sitúan como uno de los posibles candidatos a optar a la secretaría general del PSOE de Castilla y León en el proceso de primarias que se abrirá a principios de año. Un cargo ante el que se sigue mostrando reacio e insiste en que como militante del PSOE prefiere que haya una única lista de consenso en el Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León. El alcalde de Soria aseguró ayer que «no» se irá de Soria pero, al mismo tiempo, sigue sin cerrar la puerta a liderar al partido, y exigió «respeto» al todavía líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y consideró que el diálogo también debe producirse con él. No obstante, sí reconoció que un proceso de Primarias crearía tensión y cabe la posibilidad de que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apriete en ese momento el «botón» de la convocatoria electoral coincidiendo con este proceso interno.

«Yo creo que ahora mismo se debe abordar la configuración de un equipo en el que podamos caber todas las sensibilidades; reconocer el trabajo realizado; y desarrollar un proyecto de futuro para esta Comunidad. Y en torno a todo eso creo que es lo que tenemos que hablar y lo que estamos hablando», expresó el regidor soriano, que, respecto a su posibilidad de renunciar a la Alcaldía de Soria, se mostró rotundo al asegurar que él «no» se va de la ciudad.

«Se han pegado 14 años diciendo que la Alcaldía era mi trampolín para saltar, y como no he saltado nunca, ahora lo que quieren es que me vaya. Pues es que tengo una mala noticia y los Reyes no se la van a traer. Yo sé que están, incluso, haciendo apuesta con respecto a mi futuro». Carlos Martínez recalcó que él manifestó que, como es lógico, se abre un proceso para presentar las candidaturas en el Congreso Autonómico del PSOE.

No obstante, volvió a reiterar que él no abrirá este período pero sí tiene la obligación, como el resto de militantes, de generar un espacio de diálogo de las distintas agrupaciones provinciales socialistas, para contar con una lista de consenso y que el partido este unido, según informa la Agencia Ical. «Debemos desarrollar un proyecto político que, de alguna forma, pueda obtener la confianza mayoritaria de la ciudadanía para cambiar la Junta de Castilla y León. Creo que de eso es lo que queremos hablar desde el PSOE de Soria y respecto a mi futuro ya se verá».

«No hemos empezado a tener reuniones físicas, pero lógicamente en Sevilla tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas implicadas en todo esto, no solamente con los secretarios generales de las nueve provincias. Todos tenemos una cosa clara que pasa por la necesidad de hacer un proyecto que sea atractivo, y tras ello configurar un equipo que lidere la oposición ante esta inacción absoluta de la Administración autonómica», agregó el alcalde soriano.