«Luis Tudanca tiene que estar tranquilo porque sabe que los congresos los pierdo siempre y quien tiene que preocuparse es Mañueco porque las elecciones las gano siempre». El alcalde de Soria, Carlos Martínez, irrumpe en la crisis interna del PSOE autonómico y juega al despiste con su posible candidatura a la secretaría general del Partido Socialista de Castilla y León en el próximo proceso de primarias que se celebrá en el mes de febrero. El regidor soriano, que encadena 17 años seguidos al frente del consistorio municipal y durante 15 fue el líder provincial del PSOE, es uno de los nombres que han orbitado sobre el liderazgo del PSOE tras el Congreso Federal de noviembre y las primarias concertadas para el mes de febrero. No obstante, y a preguntas de los periodistas, no quiso confirmar ni desmentir si su nombre estará en las papeletas para que decida la militancia e insistió en que es el presidente de la Junta y del PP en la Comunidad,AlfonsoFernández Mañueco, el que tiene que estar más preocupado y no los militantes del PSOE.

Sobre si existe o no un liderazgo del PSOE en Castilla y León, para el regidor soriano el debate no es ese sino que su intención es que el PSOE de la Comunidad se convierta en una alternativa seria de Gobierno, algo en lo que él ha trabajado desde Soria desde hace tiempo. «Los roles que podamos asumir desde el PSOE de Castilla y León son en cada uno de los momentos más o menos altos». Asimismo, señaló que ahora está centrado en el futuro Congreso Federal y el PSOE de Soria y, por ello, trabaja en la ponencia territorial que expondrá si el modelo que tiene el partido respecto a este asunto es el válido, ya que la desigualdad existe ya hoy e incluso entre las mismas provincias de una misma Comunidad autónoma.

Por último, Martínez aseguró haber hablado con Luis Tudanca de cuestiones «orgánicas» del partido, y aseveró que como es habitual sus conversaciones son internas y personales, según informa la Agencia Ical.