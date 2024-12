El alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, aseguró hoy "abiertamente" que no tiene "ninguna aspiración personal" de liderar el PSOE de Castilla y León, pero no cerró la puerta tampoco, algo que dijo no ha hecho "nunca", porque argumentó que en un proyecto colectivo esto depende de la "escucha activa". "El trabajo y la ubicación que el futuro nos depare será como fruto de ese acuerdo, de ese consenso y de esa búsqueda de un proyecto común y al final será lo que tenga que ser", dijo.

Este lunes, tras la celebración este fin de semana del 41 Congreso Federal de Sevilla, Carlos Martínez aseguró que la Alcaldía de su ciudad le llena "plenamente". "No creo que haya muchos cambios con respecto a eso", afirmó tras ser preguntado si dará el paso de concurrir al XV Congreso Autonómico del PSOE, previsto para finales de febrero.

"No es una cuestión de una decisión personal mía, ¿vale?. Si fuera una decisión personal mía diría que la tenía prácticamente tomada", afirmó Carlos Martínez quien sin embargo sí aclaró su disposición a participar en un ejercicio de "coherencia y responsabilidad" y de diálogos "permanentes" con las nueves provincias, para generar "un proyecto de unidad y cohesión" que ponga el foco en la resolución de los problemas de la ciudadanía. "Y si no estaremos dando batalla, lógicamente para que esto sea así", agregó.

"Es que no hay nada que desmentir, ni nada que confirmar, porque la posición es la misma que en años anteriores", reflexionó Carlos Martínez, quien explicó que esto depende de un proceso de "diálogo", que matizó no abre él, sino el PSOE de Castilla y León en el marco de su Congreso Autonómico. En su opinión, "el diálogo y la piel de la cercanía de un congreso hace que todo pueda fluir", como recordó ocurrió en Sevilla con el pacto sobre la financiación autonómica.

Por eso, añadió, apela permanentemente a la responsabilidad, a la coherencia, al diálogo y al consenso, porque a su juicio no están en un momento en el PSCyL de generar "ruidos innecesarios".

En ese sentido, el regidor apuntó que en las próximas semanas, a lo largo de este mes de diciembre en el que se empleará a fondo para la aprobación de los presupuestos municipales, trabajarán "en paralelo" para abordar el "proceso de renovación del partido". "Habrá que sacar huecos de donde sea", afirmó.

No obstante, precisó que no tienen que ser determinada personas las que estén hablando "permanentemente", sino que cada uno en sus ámbitos puede hacerlo y, ellos en el caso de Soria, lo tienen "más fácil". "Si tenemos que trasladarnos, nos desplazaremos", dijo para precisar que no existe un calendario establecido, al menos, "de momento".

Finalmente, defendió la gestión realizada por el actual líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que fue capaz de ganar las Elecciones pero no pudo gobernar tras pactar Ciudadanos con el PP. "Alcanzó una confianza mayoritaria y, por ello, hay que respetar su figura y su gestión", indicó para avanzar que ahora se debe trabajar sin "pausa y sin prisas" en conformar una nueva Ejecutiva que sirva para lanzar un mensaje a la ciudadanía de que se pueden hacer las cosas de otra forma.