Tudanca asegura sentir el "respaldo" de la militancia

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, aseguró hoy que siente el "respaldo", el "afecto" y el "cariño" de la militancia socialista, pero también del líder del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien se reencontró ayer y compartieron la necesidad de que la formación en "estos tiempos difíciles" esté "unida" y "fuerte". No obstante, evitó desvelar si optará a la reelección para dirigir en un cuarto mandato la federación de Castilla y León, aunque reconoció que ya tiene tomada la decisión, que se anunciará a partir del 7 de enero del próximo año.

En la última jornada del 41 Congreso Federal del PSOE, Tudanca remarcó que ha sentido "siempre" el apoyo de Sánchez "a pesar de todas las dificultades" y de que "no siempre" opinan igual. "He sentido y siento su cariño y su respaldo, así lo hablamos ayer. Y por tanto, vamos a seguir ayudando a que el partido esté cada vez más fuerte y él va a seguir ayudando a que el Partido Socialista en Castilla y León vuelva a ganar las elecciones, como las ganamos por primera vez en 30 años, y gobernemos porque es bueno para nuestra tierra", señaló horas después de verse.

No obstante, el burgalés quiso remarcar que el futuro del PSOE de Castilla y León lo van a determinar los militantes. "No lo va a determinar ni Pedro Sánchez ni yo", dijo, ya que aseguró que comparte con el líder de su partido la visión "de lo que debe ser", pero también de lo que han "hecho y construido juntos durante los últimos años". "Yo llevo desde el principio con Pedro Sánchez. Y creo que él y este partido, este gobierno, le han dado grandes éxitos a nuestro país", apostilló.

Tudanca reiteró una vez más tener "las mismas fuerzas, las mismas ganas y la misma ilusión", porque añadió nunca ha pensado ni en defenderse a él mismo, ni siquiera a su partido, sino a Castilla y León y su gente que remarcó lo necesita "muchísimo". "Donde esté, como lo he hecho hasta hoy, esa será mi bandera", apostilló sin confirmar si se presentará a la reelección en el XV Congreso Autonómico, que tendrá lugar el 22 y 23 de febrero en Palencia. "Ya llegará, cuando toque, ya lo anunciaré", precisó.

"Soy muy respetuoso con los militantes del PSCyL, que son los que tienen que decidir, de los que siento el cariño, el afecto y el apoyo masivo desde que he tenido la fortuna y el honor de representarles como secretario general. Como me debo a ellos, se lo diré a ellos cuando toca, cuando se abra el proceso autonómico", insistió.

Finalmente, Tudanca defendió como hizo ayer la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, que la federación de Castilla y León está "unida", algo que no quiere decir que no haya voces "discordantes". "Es que unidad no significa uniformidad. Lo he dicho muchas veces. Y a mí no me molesta en absoluto que alguna vez discrepemos. Y desde luego, además, es que yo no entiendo el partido de forma sectaria. Creo que tiene que haber voces plurales. Las hay", concluyó.