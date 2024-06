¿Qué riesgo real para las personas tienen los nitratos?

La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de la Junta responde a las principales dudas en torno a esta problemática.

El principal riesgo de los nitratos es la metahemoglobinemia de los niños menores de 4 meses. Los últimos casos en España se produjeron en 1980. Los biberones de los niños fueron preparados con aguas con un contenido de nitrógeno superior a 50 mg/l (agua no apta para consumo).

No existe riesgo en la utilización de aguas ricas en nitratos para higiene corporal (duchas, higiene oral, etc.), en el baño diario de los recién nacidos, en el baño en piscinas, en el lavado de ropa, en el lavado de alimentos (frutas, verduras, etc.) o de enseres de cocina.

Hervir agua no sirve no hace desaparecer los nitratos. La ebullición prolongada, como por ejemplo la preparación de caldos, podría provocar la concentración de las sales disueltas. Por esta misma razón se recomienda no hervir más de 1 minuto el agua corriente en la preparación de biberones.

Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a los habitantes de su ámbito territorial sea apta para el consumo debiendo tomar las medidas preventivas y correctoras necesarias cuando ésta sea declarada como no apta para el consumo.

Información si el agua tiene más de 50 mg/l de nitratos y/o de 0,5 mg/l de nitritos el municipio deberá informar a la población de la no aptitud para consumo humano.