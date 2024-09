Dos bares de Lerma ya han anunciado a la clientela que cerrarán en las fiestas de la localidad después de que el Ayuntamiento haya decidido colocar este año las casetas para peñas justo al lado de sus establecimientos. De fondo está la normativa para regular el aparcamiento en la Plaza Mayor que pretende aprobar el equipo de gobierno socialista y que tiene muy enfadados a todos los negocios de este entorno, por lo que el resto de los hosteleros también se han llegado a plantear bajar la persiana como forma de protesta y están valorando qué decisión tomar.

Tanto el bar-restaurante BSB como El Círculo no abrirán durante estas fiestas -que se celebrarán la próxima semana-, pese a la pérdida de ingresos que ello va a suponer. «Considero que esto no es normal y que alguien tiene que tomar cartas en el asunto, van a meter a todas las peñas justo enfrente de nuestros negocios y nos afecta mucho. Nos sentimos muy perjudicados, nadie nos ha consultado ni nos ha avisado de lo que se iba a hacer aquí», manifiesta Raúl, dueño del BSB. Eso sí, lo que se deja claro desde el sector es que la culpa no es de las peñas y que toda la responsabilidad es del Ayuntamiento, que es quien decide que esto se realice así.

Por otro lado, el Ayuntamiento ya ha informado a través de la sede electrónica que el miércoles, 4 de septiembre, a las 15 horas, se celebrará el Pleno para la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del tráfico en el casco histórico de Lerma. Esta se alza como la principal cuestión que ha causado tanto revuelo en la villa ducal en las últimas semanas y, como publicó este periódico el miércoles, a ello se suman otras cuestiones como la falta de limpieza en las zonas de basuras, la retirada de contenedores en la Plaza Mayor o la obligación de tener que tirar a diario las terrazas.

«Además del tema de las casetas, también es por una ordenanza que nos quieren imponer y nunca han contado con nosotros», lamenta Raúl, que recalca el trabajo que generan en el municipio y que no se está teniendo en cuenta su opinión. «Están convencidos de que nos van a beneficiar y no es así, muchos clientes ya nos han dicho que si no aparcan aquí al lado no van a venir. La comodidad es aparcar en la plaza y venir a comer, hay muchos restaurantes a un minuto de donde aparcas», insiste.

Ana Carmen Ortega, presidenta de la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes, ya denunció públicamente esta semana la falta de diálogo del equipo de gobierno. Detalla que antes las casetas se colocaban en la calle Cura Merino y «la disculpa del Ayuntamiento es que es el lugar escogido por las peñas, antes estaban a 50 metros y ahora las han plantado donde hay dos establecimientos de hostelería, resulta imposible trabajar en esas condiciones».

Lo que parece claro es que las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora se presentan muy revueltas este año y con la polémica de fondo, ya que desde la asociación de empresarios reconocen que se está creando un clima de tensión por parte del Ayuntamiento y una intención de dividir a la localidad. «Es una situación muy dura en la que nos están poniendo», aseguran.