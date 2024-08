El enfado de los empresarios lermeños con el Ayuntamiento sigue en aumento después del plan del equipo de gobierno de crear una ordenanza reguladora que impida aparcar en la Plaza Mayor los fines de semana y la limite a dos laterales de lunes a viernes. A ello se suma ahora la indignación debido a la mala gestión de las basuras y que a partir de ahora se obligará a los hosteleros a recoger a diario las terrazas, cuestiones por las que ya se han registrado los correspondientes escritos para quejarse. El lunes se mantuvo una reunión entre ambas partes y algunos vecinos se concentraron en la calle, donde no faltaron los abucheos al salir los miembros de la corporación. No se llegó a ningún acuerdo ni se tendió ningún puente en la conversación.

Ana Carmen Ortega, presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes, expone que en la reunión con la alcaldesa y los concejales se les dejó clara la intención de seguir adelante con la ordenanza que regulará el tráfico. Según detalla, ayer mismo se celebró una comisión con este único tema -superando así el primer obstáculo- y avanza que la próxima semana -el 2 de septiembre- se llevará a un Pleno donde se aprobará. «A partir de ahí tendremos un plazo de 30 días para presentar alegaciones...», afirma. Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Carmen Castrillo, no ha querido realizar ninguna declaración a este periódico sobre el asunto y mantiene su silencio.

«Les hemos pedido informes que avalen su decisión y no los hay, nos dicen que no hacemos ninguna aportación y que el expediente no se retira. No se apoyan en ningún argumento ni en ningún informe», comenta Ortega, que insiste -como así lo enviaron por escrito- en que no existe ningún problema actual que motive diseñar y aplicar «medidas tan drásticas» como las que se avanzan en el borrador.

«Seguro que no estamos en la posesión total de la verdad, pero si por lo menos se nos dan unos motivos...», dice. Como ya publicó este periódico a principios de agosto, se trata de sacar los coches de la Plaza Mayor y lo que prevé es que de lunes (a las 8 horas) a viernes (a las 20 horas) solo se pueda aparcar en los laterales de los soportales -ni en el del Parador ni en el de enfrente- y en una única fila, mientras que el estacionamiento quedará prohibido en toda la plaza durante los fines de semana y los festivos (...).

