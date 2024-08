Lerma ya tiene la norma que regula el aparcamiento en la Plaza

El Ayuntamiento de Lerma ya tiene lista la ordenanza reguladora del tráfico y así se lo han hecho saber a los comerciantes, que se van a oponer a ella pese a resultar más flexible que el borrador inicial. Uno de los grandes objetivos del equipo de Gobierno socialista pasaba por sacar los coches de la Plaza Mayor y lo que prevé es que de lunes (a las 8 horas) a viernes (a las 20 horas) solo se pueda aparcar en los laterales de los soportales -ni en el del Parador ni en el de enfrente- y en una única fila, mientras que el estacionamiento quedará prohibido en toda la plaza durante los fines de semana y los festivos.

Una de las novedades con respecto al borrador inicial se encuentra en que sí se permitirá la circulación por el casco histórico. En la plaza de San Blas y en la de San Pedro no se podrá aparcar, mientras que en Santa Clara solo se podrá usar la zona habilitada para ello de lunes a viernes y los fines de semana tampoco se permitirá estacionar. Mientras, en la plaza del Mercado Viejo se mantiene la prohibición de aparcar. «Nos hemos reunido y hemos votado en contra, lo que se le va a comunicar al Ayuntamiento. Es lo que veníamos diciendo, ha cambiado bastante, como que no se peatonaliza todo el pueblo, pero es muy subjetiva al no establecer plazas, cerrar la Plaza Mayor...», manifiesta Ana Carmen Ortega, presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes.

Los comerciantes llegaron a recoger hasta 1.077 firmas contra la peatonalización. Sin embargo, la alcaldesa, Carmen Castrillo, ya avanzó en una de las reuniones que tuvieron que iba a escuchar a los lermeños, negaba que se iba a impedir la circulación por el casco histórico de Lerma y que se modificaría ese borrador inicial. Ahora los comerciantes insisten en que no ven necesidad de tomar esta medida y aseguran que nadie sabe si han llevado a cabo los informes pertinentes.

«La principal diferencia es que se deja circular, pero volvemos a lo mismo, desconocemos la motivación de la ordenanza. No hay motivos para hacer esto. ¿Para qué se cambian las cosas que están bien?», comenta Ortega, que considera que esto afectará en gran medida a los negocios. Menciona que en la Plaza Mayor quedarán muy pocas plazas -de lunes a viernes, cuando se puede aparcar- y que eso también va a suponer un problema.

Por su parte, el Ayuntamiento de Lerma detalla en la exposición de motivos que uno de los grandes deseos que persigue se centra en su amplio patrimonio, con cantidad de edificios de valor histórico y artístico, que le permiten formar parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España. «La proyección turística, social y económica merece una reflexión más profunda», se asegura en el texto, ya que la zona sobre la que se actuará se trata de una de las más emblemáticas del municipio. Así, se deja claro que se busca otorgar una «preferencia al peatón» en las calles del centro histórico. El equipo de gobierno tenía claro desde el inicio del mandato que iba a tomar esta medida y ahora parece que pisa el acelerador para poder ponerla en marcha cuanto antes.

Al detalle. En la calle Mayor se permitirá el estacionamiento solo durante el tiempo comercial, durante un máximo de 20 minutos, en las zonas habilitadas. La calle Audiencia queda exclusivamente peatonal, quedando prohibido el paso y el estacionamiento. Mientras, en otras como Santa Clara, José Zorrilla, Del Reventón, Los Pajares, La Cuesta, Chica, Toril, Corta, Esperanza y Luis Cervera Vera estará prohibido aparcar salvo en aquellos lugares habilitados. En la calle Vista Alegre no se podrá aparcar en el lado derecho (siguiendo el sentido de la circulación) ni en la entrada del parque infantil, mientras en Cura Merino se prohibe en el inicio de la calle y en lado izquierdo (en sentido de la circulación).

En la ordenanza se menciona que en aquellos lugares habilitados se podrá estacionar en fila, es decir, paralelamente a la acera, en batería o semibatería, según indiquen las señales de tráfico. Además, se hace referencia a que el Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas para facilitar el aparcamiento a personas con discapacidad con problemas graves de movilidad. Por otro lado, se contempla limitar la parada, el estacionamiento o la circulación en fiestas, ferias y otras actividades, lo que se anunciará con anterioridad.

En el apartado de infracciones, se deja claro que se contemplarán como tal aquellas acciones contrarias a esta ordenanza y se considerarán así según la Ley de Tráfico y al Reglamento. Aquellas infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 100 euros; las graves, con hasta 200 euros; y las muy graves pueden alcanzar los 500 euros.

El grueso de comerciantes del entorno de la Plaza se mostraron desde el primer momento contrarios a esta medida. La polémica, de este modo, sigue por todo lo alto.