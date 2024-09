La espera ha terminado. Miranda de Ebro vuelve a sumergirse desde hoy en un sinfín de eventos programados dentro de su festival por excelencia, Ebrovisión. Esta cita, que es un referente nacional de la música indie, ya cosechó un gran éxito a lo largo de sus 21 ediciones anteriores, pero jamás había tenido tantísimo tirón como este año. Y es que la actividad organizada por la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo prevé batir todos sus récords y concentrar a unas 22.000 personas en este municipio del norte de Burgos, durante los cuatro días que dura la programación. Por espacio no habrá problema, ya que el colectivo ha preparado un total de siete ubicaciones distribuidas por la localidad, siempre con el río como eje central.

Buen ejemplo de ello se encontrará esta tarde, pues el acto gratuito inaugural tendrá lugar en la orilla del Ebro, a la altura del CEPA Aquende, donde se llevará a cabo un concierto sorpresa a las 20.15 horas. Acto seguido la música se trasladará al otro margen del río. A partir de las 21:40, el anfiteatro natural del barrio de Anduva acogerá las actuaciones de las bandas Perseida, Bum Motion Club y Veintiuno, a las que podrán acudir todos los amantes de la música, incluso sin necesidad de tener abono o entrada. Ahora bien, hasta mañana no empezarán a desempolvarse los escenarios del recinto principal, perfectamente preparado dentro del Polideportivo Municipal de Anduva para que se suban a la tarima en la noche del viernes artistas como Iván Ferreiro o Miles Kane. Estos son algunos de los grandes nombres del cartel, que se suman a grupos de la talla de Arde Bogotá y Mikel Erentxun, quienes deleitarán a los ebrovisivos durante la velada del sábado.

Ese mismo día se estrenará una de las ubicaciones que el año pasado no pudo brillar: el Castillo de Miranda. Allí se alojará el escenario Diario de Burgos, donde la organización sorprenderá al público con la intervención de una banda que no se desvelará hasta que empiece a sonar la música sobre las 13.30 horas. La jornada del sábado será bastante movida en todo el Casco Viejo, puesto que el barrio más antiguo de Miranda también disfrutará con la muestra gastronómica programada en la plaza de España al mediodía. Durante esa misma mañana no solo los adultos tendrán la posibilidad de vivir el festival, sino que los niños se alzarán como los protagonistas del Ebropeque, que arrancará a las 11.30 horas en la plaza de la Constitución e incluirá la actuación de los comediantes Concedeclown.

Festival Ebrovisión en Miranda: horarios y ubicación de los escenarios.

No muy lejos de allí se cerrará esta cita musical la mañana del domingo, en la séptima ubicación escogida por la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo. En pleno corazón de Miranda, en la calle La Estación, Letissier y Medalla pondrán el broche de oro a la edición número 22 desde las 12.40 horas del 8 de septiembre. Después, la ciudad del Ebro retomará la normalidad y sus visitantes deberán volverán a sus hogares, aunque lo harán con un buen sabor de boca.

Los que se llevarán un mejor recuerdo de su paso por el festival, quizá, serán aquellos que hayan disfrutado hasta de sus últimos detalles. Entre esas particularidades se encuentra, por ejemplo, el cámping de lujo. Este espacio, en el que se prevén en torno a medio millar de asistentes, ofrecerá todas las comodidades a quienes lo hayan reservado con antelación, dado que Ebrovisión ha incluido en él verdaderos colchones con su apropiada ropa de cama, neceser, toalla, linterna, antifaz, tapones y un candado propio. Todo ello dentro de un recinto que dispone de baños y duchas, así como vigilancia las 24 horas del día.

Aunque esta no es la única opción por la que han optado los ebrovisivos de cara a estos cuatro días que dura el festival. Muchos de los asistentes han preferido acudir a los hoteles de Miranda, en los que ya no cabe ni un alfiler, o incluso a alojamientos de municipios cercanos como Vitoria. Precisamente, una de las novedades de este año ha sido que desde el colectivo organizador han ofrecido a los usuarios del evento musical la oportunidad de adquirir un pack con el que pernoctar en establecimientos de la capital alavesa, así como, disponer de un autobús para desplazarse entre ambos municipios y olvidarse de los coches.

Semejante frenesí turístico demuestra el gran movimiento que generará esta edición de Ebrovisión en la ciudad del norte de Burgos. Y es que, según los cálculos realizados por la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo, el gran tirón que ha logrado este año su programación dejará por primera vez un impacto económico superior a los dos millones de euros.