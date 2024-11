Soria YA ofrece a la Junta no presentar la enmienda a la totalidad a un proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025 si se incorporan en este texto o en el trámite parlamentario cuatro demandas para su provincia en materia sanitaria, educativa, de incendios y vivienda. Su portavoz, Ángel Ceña, aseguró que ahora la "pelota" está en el tejado de la Junta, pero advirtió de que el apoyo de los tres procuradores de su formación a las cuentas autonómicas no es un "contrato de adhesión".

Ángel Ceña y su compañera Vanessa García Macarrón acudieron hoy a la reunión con el consejero de Economía y Hacienda y su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, dentro de la ronda de contactos de la Junta y los grupos parlamentarios para recabar apoyos a los nuevos presupuestos, una vez que las Cortes aprobaron en el anterior pleno el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto'. Mañana los contactos serán con la UPL y el procurador de Por Ávila.

"Estamos por la labor de que haya presupuestos en Castilla y León. Queremos que haya presupuesto en Soria y en Castilla y León", dijo Ceña, quien sin embargo añadió: "con Fernández Carriedo nunca se sabe a lo que vienes ni cómo te vas". De esta forma, el portavoz de Soria YA volvió a plantear las condiciones de la formación para respaldar las cuentas, las mismas que exigieron con el 'techo de gasto', como son establecer en Soria los tres primeros años del grado de Medicina, una avioneta contra incendios en la base del Amogable, un helicóptero de emergencias sanitarias, una segunda UVI móvil y que el diez por ciento de la vivienda pública se construya en su provincia.

"Son cosas razonables que se pueden incluir en el presupuesto de 2025", insistió el portavoz de Soria YA, quien indicó que están dispuestos a no presentar enmiendas a la totalidad siempre que estas peticiones, que defendió no son "ideológicas", se incluyan antes en el proyecto de ley o posteriormente, a través de enmiendas parciales. "Eso sí, no aprobaríamos un presupuesto si no se incluyen estas cuestiones", zanjó.

"Lo que no queremos es un contrato de adhesión, un presupuesto que te diga alguien, estos son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas, no. Queremos un presupuesto negociado y nosotros hemos puesto estas cuatro condiciones para aprobar un presupuesto. No estamos cerrados, queremos un presupuesto a cambio de esto", dijo Ángel Ceña, quien remarcó que ahora lo fundamental es que se apruebe el proyecto de ley.

De esta forma, señaló que el titular de Hacienda les había trasladado que cuando termine la ronda con los grupos estudiarán las diferentes propuestas para ver su encaje en el proyecto de presupuesto. Además, Ceña reconoció que Fernández Carriedo no les había aclarado si la Junta llevará el anteproyecto al Consejo de Gobierno para que una vez aprobado inicie su trámite parlamentario en las Cortes.

Finalmente, el 'sorianista' señaló que el Gobierno autonómico puede estar perfectamente cómodo sin aprobar un presupuesto y prorrogando el actual. "A lo mejor los que no estaríamos cómodos somos los ciudadanos, los ciudadanos de Soria, los ciudadanos de Castilla y León, que encuentran otra vez pospuestas muchas de las necesidades que no contiene el presupuesto de 2024", añadió al tiempo que señaló que se están produciendo conversaciones entre PP y PSOE que no trascienden a la opinión pública.