Como era de esperar, la reunión entre la Junta de Castilla y León y el PSOE no ha servido para desencallar la tramitación del proyecto de presupuestos para 2025. Todo, o casi todo, sigue como estaba y apenas hay concesiones de ambos lados que se mantienen enrocados en una posición que, por ahora, deja las cuentas autonómicas de 2025 en una vía muerta. La primera reunión de la nueva ronda de encuentros del Ejecutivo con los grupos parlamentarios sirvió para que el líder del PSOE, Luis Tudanca, percutiera con su condición 'sine qua non': «O aprueba y registra las cuentas en las Cortes o no hay más que hablar». Mismo discurso y misma postura que la mantenida desde que la abstención de su grupo posibilitó hace una semana la aprobación del techo de gasto. Como novedad, Tudanca desveló que su grupo, llegado el caso, se comprometería a no presentar ninguna enmienda a la totalidad al presupuesto en las Cortes para no entorpecer la negociación de las cuentas con el Gobierno autonómico.

La Junta, a través de un comunicado, reiteró su «voluntad de entendimiento» con el «ánimo de abordar la aprobación» del presupuesto: «Vamos con voluntad de dialogar, acordar y alcanzar un pacto presupuestario. Tenemos cosas positivas para poder alcanzarlo». Al igual que del lado socialista, ningún movimiento sobre lo expuesto en las últimas fechas, aunque Carlos Fernández Carriedo, portavoz y consejero de Economía y Hacienda, se comprometió a analizar las propuestas del Grupo Socialista para examinar en qué medida están incluidas en el borrador del presupuesto y cómo abordar, en su caso, las posibilidades de financiación.

«Ya basta de palabras, tiene que dar el paso y aprobar el Proyecto de Ley para empezar a debatir con los grupos y empezar a cumplir con los ciudadanos de Castilla y León», verbalizó Tudanca en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Fernández Carriedo, al que pidió «reciprocidad» con los «gestos» del PSOE. Este, a diferencia del portavoz de la Junta, se mostró menos optimista sobre el futuro del proyecto de presupuestos de la Comunidad y recordó que su formación apoyo «sin condiciones» y desde la «responsabilidad y coherencia» la aprobación del techo de gasto. De hecho, consideró que los únicos «pasos al frente» para sacar adelante las cuentas de 2025 los ha dado el Grupo Socialista. «Deben demostrar que no van de farol, que querían Presupuestos y dialogar con los grupos del Parlamento».

Un extremo, el de aprobar y registrar las cuentas en las Cortes, que no fue confirmado por Fernández Carriedo tras la reunión, y se limitó a señalar que ambas partes están «de acuerdo» en que los avances «para aprobar» el presupuesto del próximo ejercicio se deben enmarcar dentro del techo de gasto aprobado recientemente por las Cortes de Castilla y León, y del «cumplimiento de las reglas fiscales». La próxima reunión será este viernes con Vox, mientras que Podemos confirmó que no asistirá a su cita el lunes y también insistió en que se registre el presupuesto.