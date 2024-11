La Junta de Castilla y León y la oposición parlamentaria siguen jugando a sorber y soplar a la vez con la negociación del proyecto de Presupuestos autonómico para 2025. Desde el Gobierno de la Comunidad mantienen el mantra de «mano tendida» y «diálogo» con la oposición para alcanzar un pacto que permita elevar a las Cortes las cuentas del año que viene con garantías de su aprobación. Una actitud que desmienten desde la oposición, que acusan a la Junta de «trilerismo» y de «no querer aprobar» el presupuesto. Pero, al mismo tiempo, exigen al Ejecutivo autonómico que «negocie de verdad» si quiere tener unas cuentas en vigor para 2025. «Nuestro objetivo es tratar de alcanzar un pacto que sea suficiente par que el texto presupuestario pueda ser aprobado en las Cortes», resumió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que tuvo que responder a sendas cuestiones de UPL-Soria Ya y Por Ávila sobre el futuro de las cuentas en la misma jornada en la que concluyó la ronda de contactos del consejero de Economía con los grupos.

Un debate parlamentario en el que Luis Mariano Santos (UPL) anunció que se suma al PSOE y los sorianistas y no presentará una enmienda a la totalidad si el presupuesto llega a la Cámara. «Un gesto de buena voluntad», a ojos del presidente de la Junta, que aseguró que su vocación, compromiso y también deseo es que Castilla y León tenga el «mejor presupuesto». «Deje de marear la perdiz», la replicó Luis Mariano Santos, que utilizó la otra cara de la moneda para lamentar que «no están en el camino de acordar» ni con ellos, «ni con nadie». Hasta le llegó a aconsejar al presidente que «adelante elecciones».

Prácticamente el mismo esquema siguió la interpelación con el procurador de Por Ávila. Fernández Mañueco ofreciendo una «mano tendida al diálogo» para aprobar el presupuesto que aceptó a regañadientes Pedro Pascual antes de afear que su diálogo «no tiene reflejo en las Cortes».

«Depende de todos»

Tras el presidente le llegó el turno al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que tuvo que bregarse con Vox y Francisco Igea por la misma cuestión. «Por nosotros no va a quedar», indicó el también portavoz de la Junta, que se mostró confiado en que las cuentas para 2025 podrán superar la enmienda a la totalidad tras las conversaciones que ha mantenido con todos los partidos. «Nosotros no nos vamos a cansar de acodar». No faltó en la intervención de Fernández Carriedo su apuesta por el «diálogo» y el «acuerdo», aunque advirtió de que «depende de todos» alcanzar un pacto presupuestario. Del lado de los interpeladores, Francisco Igea planteó a la Junta el camino que el PP pone a Sánchez si no logra aprobar las cuentas: moción de confianza o elecciones anticipadas. Más duro fue Vox, que afeó a la Junta por «acercarse» al PSOE para negociar los presupuestos: «Quieren seguir en el Gobierno sin hacerle mucho ruido al Partido Socialista». Fernández Carriedo tiró de ironía en su respuesta para cuestionar a los de Abascal cómo van a explicar que se hayan aliado con Podemos para ser los únicos partidos que no se han sentado con la Junta para negociar las cuentas en la Comunidad.