El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, insistió hoy en "el esfuerzo" de diálogo tanto por su parte como por los partidos representados en las Cortes para encajar las propuestas para alcanzar el pacto presupuestario que lleve a su aprobación por el Consejo de Gobierno y su presentación en las Cortes.

Ante la convocatoria de una segunda ronda con los partidos, ya se ha celebrado con el Grupo Socialista y mañana está convocado Vox, Fernández Carriedo apuntó a las propuestas que realicen los partido como un punto de partida positivo para avanzar en el acuerdo, a la vez que indicó que se analizarán para ver el encaje en las cuentas, siempre desde el respeto al límite de gasto aprobado.

En su opinión, existe un punto de partida positivo como la existencia de un límite de gasto no financiero, cuyo acuerdo se aprobó en el pasado pleno de las Cortes, y la voluntad de todos los partidos de seguir con la negociación, aunque los grupos quieren que antes se presente el presupuesto en las Cortes.

Al respecto, Fernández Carriedo mantuvo la posición ya expresada de negociar, llegar al pacto presupuestario y elevar las cuentas a las Cortes para que puedan ser aprobadas, sin contemplar su presentación previa, como exigen la mayoría de los grupos.

Precisamente, el socialista Luis Tudanca lanzó el reto, tras la reunión que mantuvieron el martes, de que o presenta los presupuestos en las Cortes o no habrá "más que hablar", en un ultimátum que Fernández Carriedo enmarca en la voluntad de negociación. "El anteproyecto es bueno, si no no habría techo de gasto", anotó.

Tudanca expresó también la renuncia a presentar enmienda a la totalidad una vez registradas las cuentas en las Cortes, lo que el titular de Economía y Hacienda interpreta como el apoyo a la cifra global del presupuesto (15.084 millones) y al reparto por secciones, así como algo que "acercaría" al pacto presupuestario.

En cuanto a Vox, convocado para mañana, pero que tampoco prevé acudir a la reunión como ya hiciera con la del techo de gasto, el consejero de Economía y Hacienda afirmó que "tienen la ocasión" de plantear sus propuestas, y que "se les escuchará".

El lunes están convocados Unión del Pueblo Leonés y Soria Ya, y el martes los representantes del Grupo Mixto (Podemos, Por Ávila y Francisco Igea) y el Grupo Popular.