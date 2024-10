La hasta esta mañana miembro del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Aranda y presidenta de la Arandina CF, Virginia Martínez, aún no ha aclarado cuál será su situación en el plenario arandino o si va a renunciar a su acta de concejal. Lo que sí ha hecho es emitir un comunicado público en el que se centra principalmente en el ámbito deportivo y del club de fútbol, sin aludir en ningún momento a su futuro político.

Martínez asegura desconocer "el origen de los acontecimientos vividos de manera repentina" en alusión al entorno del club deportivo, que no al grupo político, y anuncia que va a dar un paso a un lado en el ámbito de la Arandina. "Mi intención no es otra que la de seguir trabajando por mi ciudad y dejaré de tener tanta responsabilidad en la Arandina CF en breve, ya que como he manifestado siempre, el paso por las instituciones debe ser temporal, con transiciones consensuadas y pacíficas que aúnen esfuerzos para hacer más fuertes las organizaciones", resalta en su comunicado.

El resto del texto viene a defender que "el proyecto de fútbol en Aranda de Duero requiere de una profesionalización, que únicamente puede realizarse con la atracción de recursos económicos a nuestro deporte" y que "la atracción de inversión económica a Aranda de Duero, y la creación de puestos de trabajo, son objetivos que unen a todos los agentes que luchan por Aranda, y nos encontramos ante un momento en el que esos hitos, pueden conseguirse", siempre en el marco de la actualidad deportiva y en clara alusión a la conversión del club de la capital ribereña en sociedad anónima deportiva, que se aprobó el pasado lunes en la asamblea de la Arandina CF.