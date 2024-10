Ya no habrá vuelta atrás. Tras la asamblea de socios celebrada la tarde de ayer, los socios presentes de la Arandina votaron a favor a la propuesta de conversión en SAD. Una asamblea marcada por los gritos y el ambiente hostil hacia a la actual junta directiva dirigida por Virginia Martínez y el actual secretario del club, Francisco Galán. Tuvo que ser necesaria la presencia de la Policía Nacional para aplacar la tensión entre la directiva y los socios, abonados, ex jugadores, ex entrenadores y niños de la cantera ribereña que se manifestaron contra los actuales dirigentes intentando que no se celebrase dicha asamblea.

La tensión ya llegó antes del inicio de la asamblea, ya que se organizó una manifestación promovida por Unión Arandina, escoltada por la Policía Nacional hasta que se desbordaron los gritos, la tensión y los insultos entre socios que querían acceder a la asamblea, a los que Francisco Galán, secretario del club, negó el paso. Desde Unión Arandina, denunciaron que «40 socios con un carnet pagado por valor de 200 euros se quedaban fuera y que a la asamblea se entraba a dedo». También, que uno de los vocales de la directiva, Santiago Mambrilla, no podía ser partícipe de la asamblea, al igual que los ex jugadores 'Zazu', 'Pesca' o el ex entrenador, Álex Izquierdo, presentes en la plantilla del año pasado, pero a la que sí acudieron como oyentes miembros de la plantilla actual.

Tras la intervención policial, se dio paso a la entrada a 61 socios. Virginia Martínez, presidenta del club ribereño, condenó lo ocurrido destacando el «carácter democrático de la asamblea y la tristeza que le produce la fractura social, los insultos y la utilización de niños».

Después de estas palabras y tras una larga y convulsa asamblea donde cada punto del día era objeto de debate, tras casi más de dos horas de reunión, 51 votos positivos harán que la Arandina inicie un proceso donde los socios tendrán prioridad de compra, pero se espera «un inversor externo a Aranda muy ligado al fútbol».