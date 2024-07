El TJUE tumba la ley de caza de lobo, sin aplicarse desde 2022

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencia que la Ley de Castilla y León que permitió aprobar un plan cinegético para que pudieran cazarse lobos al norte del Duero es contraria a la Directiva sobre los hábitats. La justicia comunitaria sostiene que el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio cuando su estado de conservación a nivel nacional es «desfavorable». No obstante, este fallo del TJUE no tiene aplicación ni consecuencias legales en la actualidad para Castilla y León, ya que desde 2021 el lobo se incluyó en el LESPRE como especie protegida de protección especial y dejó de ser especie cinegética por la decisión del Gobierno de España.

«Nunca habrá caza del lobo si no está en un estado de conservación favorable», señaló el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras conocer la sentencia, que reconoció que no es de aplicación en este momento, pero sí en el futuro si el lobo deja de ser una especie protegida y pasa a ser cinegética. «Es algo que, no sólo acatamos, si no que compartimos plenamente», aseguró sobre el fallo del TJUE, y señaló que en Castilla y León nunca se ha cazado al lobo, a través de los cupos comarcales, si no estaba en un estado de conservación favorable, ya que recordó se elaboraban informes técnicos que partían del análisis de la evolución del número de ejemplares. «Nunca, por lo tanto, se ha cazado el lobo en Castilla y León en lugares o en un territorio en Castilla y León si el estado de conservación era desfavorable».

De hecho, Suárez-Quiñones sostuvo que se cazaba al lobo, al norte del Duero, donde están las «mayores poblaciones de lobo del mundo». Por lo tanto, insistió en que no sólo acatan la sentencia, sino que la comparten. Por último, el consejero de Medio Ambiente cargó contra el Gobierno central tras remitir a la Comisión Europea un informe sexenal 2012-2018 en el que aseguró que el lobo en España estaba en retroceso, «un informe totalmente erróneo».

Esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo se produce tras la consulta prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), ante el recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León para las temporadas 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, según informa Ical.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, tildó de «perjudicial» e «incompetente» a la Junta de Castilla y León por no ser capaz de proteger al lobo, tras la sentencia europea, «ni a los ganaderos», a los que denunció que no les garantiza el abono de las subvenciones con carácter inmediato.