El PSOE ve incompetente a la Junta tras la sentencia del TJUE

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, tildó hoy de "perjudicial" e "incompetente" a la Junta de Castilla y León por no ser capaz de proteger al lobo, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la caza del lobo al norte del Duero, contraria al derecho europeo, ni a los ganaderos, a los que denunció no les garantiza el abono de las subvenciones con carácter inmediato, ni tampoco los fondos para medidas preventivas, al tiempo que recordó no cuenta con censos actualizados "de forma conveniente".

En una declaración facilitada por fuentes socialistas, Vázquez censuró que la aseguró la conservación del lobo es "desfavorable", como en su opinión reiteran las autoridades competentes. Además acusó a la Junta de ser "incapaz" de gestionar los más de seis millones de euros, de los nueve que el Gobierno de España de Pedro Sánchez le entregó, para hacer frente a lo que son los daños y para favorecer la convivencia entre las ganaderías y la especie en 2022.

De esta forma, el procurador socialista aseguró que una vez más la justicia declara anula la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León. "Lo ha hecho con el plan de residuos, lo ha hecho con el plan de calidad de aire. Lo hace hace no más de dos semanas anulando el plan de prevención de emergencias y salvamento. Y una vez más, en esta ocasión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara también nula nuestra ley de caza en tanto que no se puede cazar el lobo al norte del lobo", explicó.

"El Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León es perjudicial para los intereses de nuestra tierra, de nuestra gente, para la protección de la biodiversidad y para la protección de nuestra gente", sentenció, al tiempo que insistió en que es "incompetente" a la hora de gestionar ni siquiera los fondos enviados por el Gobierno.