La poesía más oscura está de vuelta

«Este es el final de cada canción que cantamos. El fuego se redujo a cenizas y las estrellas se apagaron con lágrimas (...) ¿A dónde se fue?». Así comienza Alone, el nuevo single de la banda británica The Cure, que ayer se estrenó en un programa de la BBC, lo que supone su primera canción en 16 años -si no se tiene en cuenta It Can Never Be The Same-, y preludio de lo que va a ser su nuevo álbum, que llevará por título Songs Of A Lost World (Canciones de un mundo perdido) que saldrá a la venta el 1 de noviembre. La canción ya se había podido escuchar en primicia en la gira que el grupo dio por buena parte de Europa, EEUU y Sudamérica y en la que, con conciertos de casi tres horas, demostró encontrarse en una magnífica forma.

La poesía más oscura y la épica existencial se refleja en este nuevo tema de los de Crowley de casi 7 minutos de duración y, como es tradicional, con gran presencia instrumental, una voz icónica, la de Robert Smith que sigue imponiéndose pese al paso de los años, un bajo rotundo y genuino -Gallup se vuelve a lucir- y una melodía pegadiza, generadora de atmósferas únicas. Como los buenos vinos, The Cure, con una producción impecable, una letra que no deja indiferente por su carga emotiva y trascendental, se ha sacado de la manga lo que puede ser uno de los discos más importantes de su trayectoria y que, quizás, puede suponer un punto y final para cerrar el círculo de su dilatada y exitosa trayectoria.

Una estética en negro y escala de grises, con la escultura Bagatelle de Janez Pirnat (1975) como protagonista, conforma la portada del que será su decimocuarto álbum de estudio y el primero desde 4:13 Dream (2008). La estrategia de lanzamiento ha sido espectacular. En las últimas semanas, misteriosas postales a sus fans, jeroglíficos en su página web, un canal específico de WhatsApp para conectar con sus seguidores, vallas publicitarias en ciudades como Madrid, Roma, Londres, Toronto o Nueva York, así como con la publicación de unas coordenadas de una torre en Blackpool (Reino Unido), localidad natal de su líder, Robert Smith, y un póster enmarcado en el bar en el que hicieron su primer concierto, local que hoy en día acoge lo que fue The Rocket.

Más fotos:

Robert Smith es el artífice de este último proyecto discográfico que ha producido junto al australiano Paul Corkett. - Foto: Reuters Portada del nuevo trabajo.

The Cure se convertía ayer en tendencia en la mayoría de las redes sociales, al mismo tiempo que desvelaban que su próximo tema en publicar será Endsong, que también se dio a conocer en su última gira. Los fans ya se mueven para reservar algunos de los formatos del nuevo LP -incluye vinilo y hasta casete- para conseguir un disco, inspirado en el poema Dregs del poeta británico Ernest Dowson, que está llamado a ser uno de los lanzamientos del año. La pregunta es: ¿habrá gira? Yo no tengo dudas.