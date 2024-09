El regreso del rock gótico

Después de años de espera y especulaciones, finalmente es oficial: vuelve The Cure. El grupo británico, uno de los más laureados de todos los tiempos dentro del pop-rock alternativo, hasta el punto de crear un estilo caracterizado por lo gótico, anunció hace apenas dos semanas que vuelve a escena con el lanzamiento de su nuevo disco, Songs Of A Lost World, que finalmente verá la luz el próximo uno de noviembre tras 16 años de parón creativo.

Coincidiendo con Halloween, se desveló el misterio que llevaba resonando los últimos meses, ya que la banda cambió recientemente el logo de todas sus redes sociales y de su página web, solicitando el registro a los usuarios para más información, lo que provocó que el fandom comenzara a hacer cábalas sobre una posible vuelta. La forma en que The Cure anunció su regreso no dejó indiferente nadie, ya que lo hizo a través de postales enviadas físicamente a algunos de sus fans durante el pasado 13 de septiembre. En la impresión, figuró tanto la inscripción Songs Of A Lost World en relieve como una fecha en números romanos: 1/11/2024.

La banda, responsable de éxitos como Faith, Disintegration, Friday I'm In Love o Boys Don't Cry, llevaba varios años dando pistas sobre este disco. De hecho, su líder, Robert Smith, ya descubrió el título del trabajo en 2022, cuando se preveía publicar este álbum. Y es que un nombre similar es el que recibió la última gira -Shows of A Lost World-, que celebró numerosos espectáculos durante 2022 y 2023 a lo largo de Europa, América del Norte y Sudamérica.

Sobre el disco, se sabe que es un trabajo que contará con ocho temas, que tiene ilustraciones y que ha sido un «proceso muy lento» debido al vinilo, en palabras de Smith, que aseguró que es «bastante implacable» y que «no tiene mucha luz». «Valdrá la pena la espera. Creo que es lo mejor que hemos hecho. No estoy alardeando cuando digo esto. Muchas de las canciones son difíciles de cantar, y es por eso que me tomó un tiempo», señaló.

Otra pista sobre el contenido del mismo se encuentra en la última gira de los británicos, donde interpretaron piezas inéditas como Alone, Fragile Thing, Another Happy Birthday o Endsong. Es más, la primera de ellas ya se publicó el pasado jueves, convirtiéndose en el puntapié inicial y formando parte del anhelado disco.

Para ir llenando la boca de todos los fanáticos, ciudades como Madrid han inundado sus edificios más emblemáticos, como la fachada de los cines de Callao en la Gran Vía, con un cartel gigante anunciando el nuevo proyecto del grupo, donde todo apunta a que será el trabajo de despedida de una banda referente en la industria musical.