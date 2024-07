Gobierno, PSOE y Junta vuelven a enfrentarse por los incendios

La llegada de la primera ola de calor del verano y la declaración de «riesgo extremo» de incendios en Castilla y León ha reavivado también los enfrentamientos entre el Gobierno de España y el PSOE contra la Junta a cuenta de la gestión forestal y del operativo contra el fuego. Unas críticas desde el Ejecutivo central y desde los socialistas autonómicos que afeó el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que criticó que rompan el compromiso de evitar «enfrentamiento político» con los incendios forestales, como suscribieron en una reunión celebrada el 6 de mayo de este año. Todo ello después de que el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, alertase de la «peligrosa diáspora» a otras comunidades de trabajadores que conforman el operativo frente a incendios de Castilla y León por las condiciones de trabajo, de estabilización y de formación. «Tenemos a los mejores hombres y mujeres y agentes medioambientales de España, pero la Junta les pone a su disposición los peores medios», trasladó Vázquez, quien acusó al consejero de «incumplir» el acuerdo del Diálogo Social.

El socialista comentó que las regiones vecinas «están preocupadas por los precarios medios de la Junta» frente a incendios. También reprochó que las «bolsas están vacías» y existen vacantes de conductores, torres, mangueristas, camiones, charlies, oficiales y peones en todas las provincias.

También ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, recordó al consejero que la prevención y extinción de incendios es competencia de las autonomías, así como todo lo relativo a materia de montes y aprovechamientos forestales y la gestión de la protección del medio ambiente. En una carta remitida a Suárez-Quiñones, como respuesta a otra anterior que este envió el 5 de julio para el despliegue de medios aéreos estatales, la ministra señala que la obligación del operativo del Gobierno central es colaborar y apoyar sobre una competencia que se trasladó a las autonomías en el año 1983, según informa Ical.

«Aquel compromiso del 6 de mayo no se ha cumplido por el Gobierno. Sí por nosotros, porque ustedes no conocen la carta que yo mandé, pero sí la que ella ha reenviado. No he celebrado ruedas de prensa ni escenarios de conflictos hacia el Gobierno de España en materia de medios contra incendios, aunque tenemos motivos para hacerlo», reiteró el consejero, visiblemente contrariado tras conocer que el Ministerio y el PSOE habían hecho pública esta carta enviada por Ribera al consejero

«En aquella reunión coincidimos en que lo que sucedió en el año 2020 no era normal políticamente. Aquí vinieron ministros a hablar mal de la Junta», resumió Suárez-Quiñones, quien ironizó sobre el incendio originado en El Ladrillar, en Cáceres, y que para el Gobierno «empezó como consecuencia del cambio climático, pero cuando saltó a Monsagro, en Salamanca, era culpa de la insuficiencia de la Junta» recordó el consejero. Al respecto, avanzó que la Junta «seguirá la misma senda». «No voy a hacer política de esto. Vázquez vuelve constantemente al año 2022 y no tiene en cuenta todo lo posterior», opinó Suárez-Quiñones, quien precisó, en relación a la carta de respuesta de la ministra, que la propia contestación del Gobierno «reconoce algunas de las insuficiencias» que su departamento ha criticado.