El PSOE avisa de una fuga de bomberos forestales a otras CCAA

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Vázquez, alertó hoy de la "peligrosa diáspora" a otras comunidades autónomas de trabajadores que conforman el operativo frente a incendios de Castilla y León por las condiciones de trabajo, de estabilización y de formación. "Tenemos a los mejores hombres y mujeres y agentes medioambientales de España, pero la Junta les pone a su disposición los peores medios", trasladó Vázquez, quien acusó al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de "incumplir" el acuerdo del Diálogo Social de septiembre de 2022, al tener a 800 bomberos con contratos de tres y seis meses, frente a los doce "a los que se comprometió".

Así, comentó que las regiones vecinas "están preocupadas por los precarios medios de la Junta" frente a incendios. También reprochó que las "bolsas están vacías" y existen vacantes de conductores, torres, mangueristas, camiones, charlies, oficiales y peones en todas las provincias. De hecho, fue más allá y vaticinó que la Consejería tendrá que contratar personal en el Inem, "sin experiencia, lo que es un riesgo para ellos mismos, sus compañeros y la propia Comunidad".

En una rueda de prensa celebrada en las Cortes para analizar el operativo contra incendios, Vázquez acusó al consejero de "mentir de forma irresponsable" con las competencias en esta materia, que son de la Junta. "No ha habido propósito de enmienda ni lecciones aprendidas; todo lo contrario", afeó el procurador socialista, quien consideró que la demostración "más palmaria e irresponsable" tuvo lugar el 8 de julio cuando afirmó en comisión parlamentaria, "con absoluta soberbia y seguridad", que los medios autonómicos "tienen que ayudar y complementar a los estatales, cuando es al revés, incumpliendo con la Constitución, el Estatuto y la Ley de Montes". En los incendios del año 2022, prosiguió, los medios del Estado dispusieron más del 50 por ciento del total de las horas de vuelo nacional en Castilla y León.

Vázquez también cargó contra el consejero por "utilizar el Diálogo Social, que no cumple", porque "no hay decreto de guardias, como se comprometió hace siete meses", y aunque ha ampliado a cuatro meses el periodo de riesgo alto, "las guardias y vacantes son las mismas". "Ahora lo que hay es más tiempo de propaganda", apuntó. También afeó que no está actualizado en Infocal, que data de 1999, "cuando ni se hablaba del cambio climático, que es el principal causante de los grandes incendios". "Lo que no mejora después de estos años, empeora. Las circunstancias se agravan", advirtió.

También señaló que en lo que va de verano los incendios están respetando gracias a la "humedad relativa en el ambiente y las condiciones", pero alertó de lo que puede suceder a finales de agosto y que "obliga a estar pertrechados". Al respecto, puso un ejemplo en comparación con Castilla-La Mancha, una Comunidad que cuenta con 10.000 kilómetros cuadrados menos de superficie que Castilla y León y que dispone de 29 medios aéreos, cinco de ellos aviones, "mientras que aquí hay 22 medios y un solo avión".

Por último, denunció la "irresponsabilidad" de la Junta, que "no ha aprendido de los grandes sacrificios que ha pagado la Comunidad" y que "sigue padeciendo un modelo desprovisto de los cambios necesarios para hacer frente, con ciertas garantías, a la seguridad del territorio en condiciones cada vez más extremas".