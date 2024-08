Curro Sánchez es ahora mismo el jugador más importante del Burgos CF y ejerce como uno de los líderes de la plantilla. Ya lleva dos goles en dos partidos y asegura que son importantes para seguir mejorando. El andaluz destaca "la ambición" que hay dentro de la plantilla esta temporada, aunque pide "mantener los pies en el suelo". Y pese a que volaron dos puntos en los últimos minutos en Córdoba, considera "positivo" el empate "y comenzar la temporada con cuatro de los seis puntos posibles".

También ha hablado Curro Sánchez de su decisión de renovar tres temporadas con el club burgalés: "Estoy muy a gusto aquí, con mucha ilusión y ambición". "La idea del club es crecer, pero somos conscientes de donde venimos. Se están mejorando mucho las cosas y eso fue clave en mi decisión, pero hay que mantener los pies en el suelo".

Sobre el empate en Córdoba admite que tras el partido estuvieron "jodidos", pero ya de vuelta "estamos más tranquilos porque hemos valorado ese punto. Es mejor cometer los errores ahora que se pueden corregir. En la segunda parte dimos un paso adelante, fuimos a por el partido, pero hay que ser más listos para no cometer esos errores. Me quedo con la reacción del equipo porque no es fácil remontar los partidos".

Curro ve una Segunda División "muy ilusionante, con grandes equipos y grandes aficiones". Ha hablado también del Castellón, "un rival muy valiente, que arriesga mucho en su juego". Y también de la nueva incorporación, Lisandro López: "Siempre es positivo que venga gente con experiencia. Ahora tiene que adaptarse, que se ponga bien".

Por último, reconoció que echa de menos a Caro y Matos, "dos amigos que dieron todo por el Burgos. Les deseo lo mejor".