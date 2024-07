El mes de junio estuvo marcado por las difíciles negociaciones para convencer a Curro Sánchez. Su magnífica temporada lo convirtió en una de las estrellas del mercado, con ofertas muy importantes de clubes como el Cádiz, que apretó hasta el último minuto por ficharlo. Pero finalmente Michu, Marcelo Figoli, Bolo y el nuevo proyecto del Burgos lo convencieron. El jugador andaluz firmó por tres temporadas y liderará el nuevo proyecto del club, con el objetivo de llegar a medio plazo a Primera División.

Acaba de comenzar la pretemporada. ¿Cuáles son sus sensaciones?

La verdad es que bastante buenas. Somos poquitos, faltan por venir bastantes fichajes, pero son sensaciones positivas y estoy muy feliz por encontrarme con mis compañeros que siguen aquí de la pasada temporada.

Su renovación ha sido la noticia del verano, el 'mejor fichaje' según Marcelo Figoli. ¿Cómo lo vivió?

Ha sido un proceso largo. Desde que me fui, dije que había sido muy feliz en Burgos, que estaba muy agradecido. Pero no sabía lo que iba a pasar durante las vacaciones. Han sido unas negociaciones bastante duras pero al final he tomado una decisión. Hablé con Michu, con Marcelo y con el míster y tomé esa decisión convencido. Para mí fue un subidón porque tenía muchas ganas de encontrarme un proyecto como el que nos vamos a encontrar. Estoy feliz por la decisión que tomé, era lo que quería.

Son tres años. Es una apuesta fuerte por ambas partes.

Sí, fue una propuesta fuerte por parte del club. Estoy en un momento de mi carrera en el que me gustaría asentarme en un sitio y, sobre todo, ser un jugador importante dentro de un club, dentro de una ciudad y que en un futuro me puedan recordar como un buen jugador y una buena persona.

