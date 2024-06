Jon Pérez Bolo, entrenador del Burgos CF, tiene «ganas de vacaciones». Insiste en que ha sido una temporada «durísima» en la que ha tenido que hacer frente a importantes retos como sustituir a Julián Calero, una figura imprescindible en las últimas campañas con el que las comparaciones han sido continuas, o dotar al equipo de un nuevo estilo futbolístico. A lo anterior hay que añadir el cambio de propiedad a mitad de curso, los problemas del equipo lejos de El Plantío y una competición en la que la igualdad ha sido máxima hasta el final. Su intención es desconectar, aunque sabe que no lo logrará del todo.

Es consciente de que se les ha escapado el play off por poco y que, pese a la irregularidad blanquinegra como visitante, la posibilidad de luchar por el ascenso se ha esfumado en los últimos partidos en El Plantío. De cara a la próxima campaña, no quiere hablar de permanencia, ni de play off, ni de ascenso y se refugia en «el trabajo y la humildad», sin dejar de lado «la ambición máxima». Es su discurso y no lo cambiará. Trabajará junto a Michu para confeccionar la próxima plantilla, en la que espera que haya «más de diez jugadores de la actual», incluido Curro Sánchez.

¿Qué nota le pone al Burgos tras acabar el curso?

La nota nos la tienen que poner los aficionados a lo que hemos hecho a lo largo de la temporada. A mi equipo, en cuanto a trabajo, humildad y unión, así como a los trabajadores del club les pondría una matrícula de honor. Si hablamos de rendimiento y de lo que hemos hecho en el campo la nota la debe poner la afición. Creo que ha sido una buena temporada, muy dura por muchos aspectos, sobre todo el deportivo. Nos ha faltado esa guinda al pastel que a todos nos hubiera gustado. Lo importante es que se han dado pasos hacia adelante en ese proyecto que comenzó hace tres años en Segunda División.

¿Estar hasta la penúltima jornada con opciones de play off es para estar contentos?

Todos estamos contentos, pero tenemos esa espinita clavada por quedarnos en la orilla. Nos ha faltado esa última brazada.

¿En qué momento vio que el play off se escapaba?

Creo que los dos o tres últimos partidos en casa nos hicieron daño y son los que nos han impedido estar hasta la última jornada con opciones de play off. Empatamos contra el Amorebieta después de ir ganando 2-0 y esos dos puntos los notamos, aunque después fuimos capaces de ganar en Zaragoza. Luego vino el palo del Eldense, en el que no hicimos un buen partido. También me acuerdo de encuentros en El Plantío como el del Levante o el del Espanyol, en el que se nos escapan también cuatro puntos. En estos choques se nos fue la opción del play off. Se ha hablado más de los partidos fuera de casa, pero si esos duelos los hubiéramos sacado adelante estaríamos dentro.

¿Ha echado en falta el equipo mayor madurez, debido a que había jugadores que nunca habían estado en estas circunstancias?

Esto es fútbol. Tenemos jugadores comprometidos, trabajadores y con experiencia, aunque es cierto que muchos de ellos no se habían visto en la situación de pelear por un play off. Nunca vamos a saber si con otros lo hubiéramos conseguido. Estoy orgulloso de todos ellos y lo que tengo claro es que esta experiencia nos va a servir para mejorar y que cuando tengamos otra oportunidad estaremos más preparados.

¿La victoria en Eibar fue la que convenció al vestuario de que el play off era posible?

Teníamos la ilusión de engancharnos ahí arriba y sabíamos que había que ganar dos o tres partidos seguidos. Fuimos capaces de hacerlo y esa esperanza se convirtió en un objetivo. La permanencia estaba ya conseguida y cambiamos el chip. Nos ilusionamos, pero no nos dio.

¿Pensaba en el inicio de campaña que el equipo estaría en la lucha por jugar el play off?

En el inicio ni pienso en ascensos, ni permanencias, sino en trabajar, valorar la plantilla que tengo, aunque soy ambicioso y el primero en querer llegar a las metas más altas. Por experiencia creo que hay que vivir el día a día, que hay que ser ambiciosos y no tener miedo a nada, pero hay que ir poco a poco. Cuando vine solo pensaba en trabajar duro y con humildad. Al final si haces bien las cosas puedes optar a objetivos altos, pese a estar en una categoría muy complicada. No soy de marcarme objetivos, aunque a ambición y ganas de mejorar no me va a ganar nadie.

¿Qué te ha sorprendido de Burgos y del Burgos CF?

Todo el mundo me decía que iba a pasar mucho frío y he estado encantado (risas). Todo lo que me contó Michu y algunos de los amigos que tengo en Burgos se ha cumplido. Jugar cada 15 días en El Plantío es un lujo. Sabía que iba a ser un reto difícil y lo ha sido. Este año me sirve de aprendizaje. Vine a un club que estaba haciendo las cosas bien durante varios años y que mejorarlo iba a ser complicado, así como cambiar cosas. El inicio fue durísimo, pero siempre he creído en mis posibilidades y en las de mi cuerpo técnico. Lo hemos logrado y pasear hoy por Burgos y que la gente te salude y te dé las gracias por la campaña quiere decir que está orgullosa.

¿La sombra de Julián Calero era muy alargada?

Para mí fue para bien porque eso me hizo crecerme y querer superar sus números. Repito que el reto era importante porque es más fácil llegar a un sitio donde las cosas están mal, ya que superarlas es fácil. El trabajo de Julián hizo que tuviera que mejorar día a día para tratar de superar lo que había conseguido. Es un gran entrenador y una persona muy querida en Burgos. Ojalá cuando me tenga que ir sea de la misma forma que lo hizo él y que la gente esté orgullosa de lo que he hecho. Está claro que era un reto, que Julián estaba ahí y que ha estado durante toda la temporada. Es normal hacer comparaciones.

...

¿Tener varios jugadores con contrato y que, en principio, continuarán en el equipo ayuda a arrancar un nuevo proyecto?

Siempre ayuda porque saben mi forma de ser y de trabajar. Esos que tienen contrato, más los que renueven son los que ayudan a hacer ver a los nuevos lo que es el Burgos y el día a día con Bolo y su cuerpo técnico. Esos son los que van a apoyar a adaptarse a los nuevos.

¿Con cuántos jugadores de esta campaña le gustaría contar ese 8 de julio?

Me gustaría que fueran más de diez. Tendrá que venir gente nueva, pero confío mucho en estos futbolistas porque esta plantilla ha demostrado que puede pelear con los grandes. Si se quedan más estaría encantado.

(La entrevista completa, en la edición impresa de este miércoles de Diario de Burgos o aquí)