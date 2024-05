El entrenador del Burgos CF, Jon Pérez Bolo, ha dado esta mañana en Castañares su última rueda de prensa prepartido de la temporada. Tiene un año más de vínculo con el club y sus palabras han dejado claro que no tiene otra cosa en mente que continuar a orillas del Arlanzón. "Sigo igual que hace once meses, con la misma ilusión. Siempre he dicho que es un placer trabajar con Michu, vivir en Burgos y el apoyo que se recibe constantemente de la gente por la calle. Firmé hasta 2025. Ese contrato hay que cumplirlo y estoy orgulloso de poder hacerlo", ha comentado.

Estas declaraciones llegan días después de que el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', asegurase que el técnico vasco era su "primera opción" para dirigir al Burgos CF la temporada 2024-25.

Tiene claro que el objetivo del equipo en este último partido es "lograr la victoria, dejar el listón lo más alto posible y pasar de los 60 puntos". Sabe de la importancia que puede tener en el apartado económico subir algún puesto y afronta el choque del domingo en Alcorcón con esa intención.

Bolo ha asegurado que la semana ha sido especial porque supone tener que decir adiós algunos de los compañeros con los que han compartido muchas horas en los últimos meses. "Esperemos que esas despedidas sean las mínimas posibles, pero esto es fútbol y hay que tomar decisiones. Unos se decidirá que no continúen, otros, aunque queramos que se queden, tomarán otro camino… Tenemos que quedarnos con el año que hemos tenido, lo que hemos disfrutado, lo que hemos sufrido…", ha señalado.