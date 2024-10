«Castilla y León tiene una importante implantación de instrumentos de protección civil ante el riesgo de inundaciones». Casi 600 municipios de Castilla y León cuentan con una guía específica para actuar ante avenidas o inundaciones por estar situados en zonas de «alto riesgo» de que ocurran estos fenómenos. El fantasma de la catástrofe ambiental que se está viviendo en el este de España también asusta en la Comunidad, donde pese a ser menos probable la formación de DANAs o episodios de gota fría, lo cierto es que las inundaciones o avenidas no son tan ajenas a la realidad de muchos municipios. «No somos una comunidad del ámbito Mediterráneo, más susceptible al riesgo de DANAs, pero sí tenemos una importante implantación de instrumentos de protección civil ante el riesgo de inundaciones».

En el único acto oficial de la Junta de Castilla y León de este jueves después de cancelar toda su agenda en señal de solidaridad con las víctimas, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció ante los medios para detallar la situación de la Comunidad ante este tipo de situaciones. Avanzó el consejero que los 571 planes municipales de respuesta ante inundaciones se van a repasar y refrescar con los alcaldes con un «nuevo periodo de formación» de la mano de la Agencia de Protección Civil.

Y es que, como recordó Suárez-Quiñones, la responsabilidad de alertar a la población en estos casos corresponde a los consistorios locales. Además, y ya a nivel autonómico, apuntó que existe un plan de Protección Civil que regula todos estos episodios, el Inuncyl, que está actualizado «en riesgos y todo tipo de contenido hasta el año 2022».

El 25% de municipios tiene plan propio frente a inundaciones - Foto: ICAL

A la espera

«Queremos mostrar el máximo nivel de solidaridad y voluntad de cooperar», relató antes el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que cedió la palabra a Suárez-Quiñones para explicar la ayuda que está prestando el Gobierno autonómico a las zonas afectadas por la DANA. El consejero reconoció que la Junta tiene «preparados y a disposición» 85 medios materiales y 218 profesionales listos para ser enviados a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Unos medios que todavía no han sido requeridos desde el Centro Nacional de Emergencias, encargado de gestionar y canalizar la ayuda prestada desde las comunidades. No obstante, reveló que mantiene «contacto directo» con el ejecutivo valenciano y eludió valorar si el sistema de alertas funcionó correctamente: «Lo que toca ahora es una respuesta leal y coordinada». Por último, Suárez-Quiñones reconoció que, por el momento, no tienen constancia de que haya ninguna víctima de Castilla y León en las zonas afectadas.