El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy la "solidaridad" de Castilla y León con la Comunidad Valenciana que aseguró que "no acaba" con las labores de rescate y limpieza tras la DANA que ha afectado al sureste de España, sino que "continuará con la reconstrucción".

"La solidaridad está en el corazón de los castellanos y leoneses", aseguró Mañueco durante su participación en un desayuno informativo organizado hoy en Madrid por el diario La Razón, antes de avanzar que la ayuda de la Comunidad "no se va acabar" cuando termine la limpieza de las zonas afectadas por la DANA, especialmente en la Comunidad Valenciana, sino que continuará durante las labores de reconstrucción.

Según recordó, actualmente "casi 300 personas y 150 equipos" se han movilizado desde Castilla y León hacia Valencia gracias a la colaboración entre la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos, con el objetivo de ayudar a las labores de limpieza de las zonas afectadas por la DANA en territorio levantino.

"Pero la Junta seguirá ofreciendo sus servicios mientras sea necesario", resaltó, en declaraciones recogidas por Ical, durante el desayuno al que asistieron la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, así como congresistas, senadores y cargos autonómicos y locales del PP.

"Nuestra labor, la de la Junta, no se va a acabar cuando todo se limpie. Estaremos al lado de los hermanos valencianos en lo que haga falta. También en la reconstrucción. Porque la solidaridad está en los corazones de los castellanos y leoneses", subrayó el presidente de la Junta, que insistió en que precisamente esa solidaridad "es la que nos hace fuertes" como nación.

Al ser preguntado por los gritos y los golpes a Sánchez en su visita de este domingo a Valencia y los reproches del PSOE a los 'populares' por no condenar estos hechos, Fernández Mañueco ha asegurado que condena "todo tipo de violencia". "La violencia no puede ser el cauce para expresar la indignación, la rabia, el cabreo, el dolor, la emoción que se está viviendo en estos momentos en Valencia, en estos municipios concretos de Valencia. Y yo, en eso que quede bien claro, que lo condeno tajantemente. No tuve la oportunidad de ver, me consta que ha habido algunos incidentes cuando se iba él en el coche. Y es lo que puedo decir. Y lo que creo que debemos hacer todas las fuerzas políticas es condenar siempre la violencia, contra todo", ha añadido.

"Y también la que inspira la Constitución", enfatizó, antes de insistir en que es la Carta Magna "la que nos permite afrontar juntos los retos que tenemos como Estado". En este sentido, Mañueco hizo hincapié en que las muestras de solidaridad que se han podido ver estos días provocan un sentimiento "de orgullo por formar parte de esta sociedad", y apuntó que desde la Junta quieren "seguir canalizando y transportando toda la solidaridad de nuestros paisanos que se están volcando".

Para el líder autonómico, esta solidaridad permite que se abra una puerta a la "esperanza", que consideró que "hay que transmitir a los que están sufriendo por todo lo que han perdido: familiares y amigos, sus casas o sus negocios". Por eso, y para alimentar esa esperanza, insistió en que "habrá que estar allí el día después de la limpieza, cuando arranque la reconstrucción". Por ello, volvió a ofrecer, desde Castilla y León, toda la ayuda que se necesite.

"Hemos visto la cara de la solidaridad, de vecino con vecino, pero también de toda España con la aportación de los ciudadanos, las empresas y las instituciones", celebró Mañueco, antes de concluir que "la clave, hoy y siempre, es la solidaridad".