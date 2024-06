De noche también se hizo larga

Si la primera de las nueve carrozas con las que contaba la cabalgata en su estreno nocturno cruzó la plaza del Cid a las 11 y diez de la noche, estaba complicado acabar antes de los fuegos artificiales, como se pretendía. No solo no se logró, sino que el desfile de San Pedro vino a durar lo de siempre y, encima, el final junto al Campeador resultó un caos, con las peñas despidiéndose cada una por su lado, el público ocupando la vía o desalojando las aceras cuando llegaron los cohetes, y con la algarabía propia de la fiesta desentonando ante una cabalgata que buscaba vistosidad con la iluminación de las carrozas, pero cansó al respetable.

Se intentó, eso es cierto, pero pedir a medio centenar de peñas que agilicen y se olviden de saludar al cuñado, se centren en el desfile y no se vayan de parranda al otro extremo de la cabalgata o que eviten bailar y salirse del tiesto cuando no toca -imposible en fiestas- no era tarea fácil. Y al final hubo cierto desmadre. Y hastío.

