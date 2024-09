Una nueva Ley del Juego en Castilla y León y una para reformar el Diálogo Social en la Comunidad. Estas son las dos normativas que Partido Socialista y Vox avanzaron o, directamente, presentaron este jueves con escasos minutos de diferencia. Los dos principales partidos de la oposición no esperaron ni 24 horas tras el pleno de esta semana para lanzarse a la iniciativa legislativa ante el nuevo tablero aritmético del Parlamento autonómico tras la autoexpulsión de Vox de la Junta en julio. «Los grupos políticos, que en este caso sí parece que se pueden poner de acuerdo, pueden conformar una mayoría alternativa para aprobarlo», ironizó al respecto el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que volvió a apretar a PSOE y Vox por su «confluencia de intereses de la semana pasada» en la Mesa de las Cortes. Cuestionado sobre si la «pinza» que denuncia la Junta de ambos partidos se prolongará en el tiempo, el portavoz se remitió a las votaciones que se producirán en los próximos plenos de las Cortes y no quiso anticipar cómo actuarán ambos partidos.

Todo ello después de que el líder regional del PSOE, Luis Tudanca, aprovechará lo ocurrido este miércoles en el Parlamento autonómico para avisar a la Junta de que si no tramita una nueva Ley del juego, serán los socialistas quienes presenten una proposición de ley en el Parlamento. Y es que es miércoles, la abstención de Vox permitió al PSOE, con el apoyo del resto de la oposición, aprobar una PNL para exigir a la Junta que ponga en marcha «medidas más restrictivas» tanto para la instalación de las casas de apuestas. Una Proposición No de Ley que Fernández Carriedo consideró como «una inspiración» que no obliga al Ejecutivo autonómico, recordó que la norma del juego ya se ha modificado este año, y avanzó que la Junta no prevé modificar esta legislación.

Diálogo Social

Si el PSOE avisa a la Junta de su intención de presentar una nueva ley del Juego, en Vox ya han registrado en las Cortes una proposición de ley para la reforma del Diálogo Social en Castilla y León con la que buscan «quitar el monopolio y los privilegios» a UGT, CCOO y CEOE con una apertura a «cuantas más organizaciones, mejor». Juan García-Gallardo destacó que la propuesta es «pionera» a nivel nacional y busca «reforzar el pluralismo político y de la sociedad civil en el debate público» frente al «modelo de Herrera» de «entregar el monopolio a los sindicatos de izquierdas y la CEOE». Preguntado por esta iniciativa de su exsocio de Gobierno, el portavoz de la Junta se limitó a reconocer que «cualquier grupo puede presentar las iniciativas que quiera», pero señaló que la visión de la Junta es «muy clara»: «El Diálogo Social es instrumento para el consenso al servicio y cualquier modificación debe hacerse por la vía del consenso contando con los agentes sociales».