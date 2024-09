Sorpresa e incredulidad en la Junta de Castilla y León después de que el PSOE y Vox se unieran este jueves en la Mesa de las Cortes para votar juntos que la proposición de Ley de Concordia se debata en el próximo pleno. Más si cabe después de que esta misma semana, el Partido Socialista exigiera al Gobierno autonómico retirar esta norma del debate parlamentario como condición para sentarse a negociar los presupuestos de 2025. No fueron pocas las ocasiones en las que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, utilizó la expresión «sorpresa» para referirse a la «nueva alianza» entre PSOE y Vox surgida en las Cortes autonómicas. Allí, ambos partidos acordaron con su voto conjunto la inclusión de la toma en consideración de la proposición de ley de Concordia en el orden del día del pleno de la próxima semana.

Mientras, el PP votó en contra y, como la Junta, insistió en la necesidad de contar con un informe del Consejo Consultivo para esquivar posibles recursos de inconstitucionalidad como el ya presentado por el Gobierno de España contra la normativa de Aragón. «Si PSOE y Vox se unen para impulsar la Ley, supongo que se unirán para definir el contenido de la misma», arremetió Fernández Carriedo, que consideró que la decisión de socialistas y Vox es una «sorpresa para los ciudadanos de Castilla y León».

El portavoz reiteró que la posición de la Junta es «que no se puede votar a favor de una iniciativa que carece de ese informe del Consejo Consultivo». «Ellos sabrán cómo tramitarla si se han puesto de acuerdo para impulsarla», volvió a apretar Fernández Carriedo, que ironizó con que la «nueva alianza» de PSOE y Vox debe «ponerse de acuerdo» para aprobar ellos la ley.

Escurrir el bulto

«Queremos que todos se retraten», argumentó el líder del PSOE regional, Luis Tudanca, para explicar el voto de su partido junto al de Vox. Tal fue el desconcierto que la formación socialista tuvo que aclarar más tarde que «evidentemente», votarán en contra de la Ley de Concordia cuando se debata en las Cortes. «No pueden escurrir el bulto ahora, no pueden cambiarse de careta como si no sucediera nada», continuó Tudanca, que calificó de «esperpento y bochorno» lo ocurrido en la reunión de las Cortes. «Ya le advertí a García-Gallardo que Mañueco les iba a traicionar y le iba a mandar al banco con Igea. Hoy lo hemos visto».

Precisamente García-Gallardo volvió a lanzar una nueva advertencia a su exsocio de Gobierno:«El Partido Popular se ha metido en un lío gordo con esto». El líder regional de Vox volvió a acusar a Fernández Mañueco de haber faltado «de una manera muy grave a su palabra» e hizo hincapié en que la de Concordia no es «una ley cualquiera». «Si al Partido Popular no le gusta la ley que registraron en abril, pues que la voten en contra y que expliquen por qué».

Pasar por el Consultivo

La necesidad de contar con un informe previo del Consejo Consultivo sobre la Ley de Concordia fue el motivo esgrimido desde el PP y la Junta para defender su 'no' a su toma en consideración. Y también a su aprobación en el pleno de la próxima semana. «Sin el informe de Consultivo nosotros no podemos aprobar la ley», significó el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, que criticó «la pinza clara entre el sanchismo y Vox», y recordó que el PP ya votó en mayo a favor de la propuesta del PSOE de solicitar dicho informe. Petición que decayó ante la necesidad de contar con unanimidad de la Mesa de las Cortes y el 'no' de Vox. «Reitero que es fundamental el informe, sin él no se puede seguir adelante». En la misma línea, pero afilando la crítica, se mostró Fernández Carriedo: «PSOE y Vox han decidido impulsar la tramitación de esta Ley sin el informe del Consultivo, ellos sabrán qué hacer y cómo tramitarlo a partir de ahora».

La ley no saldrá adelante

Poco futuro le espera a la Proposición de Ley de Concordia la próxima semana en las Cortes. Partido Popular, PSOE y el Grupo Mixto ya han avanzado que votarán en contra de esta normativa, contando con los votos suficientes para que sea rechazada por el hemiciclo. De esta forma, la toma en consideración de la norma no saldrá adelante ya que el propio Grupo Popular anunció que va a votar en contra al no disponer del citado informe del Consejo Consultivo, como también hará el PSOE, que insistió en que está a favor de llevar la toma en consideración al pleno pero que, una vez allí, manifestará su rechazo al texto que sí respaldará Vox que, previsiblemente, se quedará solo. El miércoles también votarán en contra de la toma en consideración de la proposición de ley de Concordia Francisco Igea y el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández: «Yo quiero poder decir en la tribuna parlamentaria que me cago en esta proposición de Concordia y que me da auténtico asco».