Paula (11 años), Haizea (10) y Yaiza (13) vienen de Villafruela y Torrecitores del Enebral y llevan trenzas. La pizpireta Neila, de Pinilla de los Barruecos, también. Difícil encontrar una chavalita que no vaya peinada a lo Isabel Aaiún esta tarde en La Gallega. Imposible dar con alguien que no tararee el estribillo de la canción. Incluso los que han venido -dicen- casi engañados, como José y Loren, desde Santa María de Mercadillo, por acompañar a sus mujeres, Paula y Visi, que tampoco es que sean grandes fans de la artista segoviana. «Pero los nietos nos han dado la canción todo el verano», aseguran como excusa, porque ahí están, en primera fila, y no han dado ni las 11 de la noche.

Querían haber llegado al pregón pero por los desvíos de las obras de la carretera entre Huerta de Rey y Araúzo se les ha hecho tarde. Tampoco se han perdido mucho, les informan. La cantante ha llegado en una furgoneta con sus músicos y su perrita, se ha bajado en pantalones cortos y con las gafas de sol sobre las trenzas, ha saludado y escoltada por la Guardia Civil ha entrado por una puerta lateral al Ayuntamiento.

Desde el balcón ha hablado apenas dos minutos al público. «Yo que soy de un pueblo pequeño sé lo esperadas que son estas fiestas, sé que todos estamos ansiosos, son días de compartir, de disfrutar», ha explicado. «Gente que a lo mejor en el pueblo no tenemos tanta relación pero en las fiestas nos unimos, somos uno», ha destacado mientras los vecinos asentían con la cabeza, sobre todo los que vestían chalecos amarillos de a Asociación Salguero, que llevan muchos días de trabajo para que todo salga bien y otros tantos a confirmar que no era un bulo. «La gente no se lo creía», explica Mercedes, junto a su marido Goyo. En casa ha colgado la pancarta de bienvenidos a La Gallega, ha hecho hueco a un equipo de televisión y ha sido una de las privilegiadas que se ha fotografiado con la cantante tras el pregón. «Me ha parecido una chica muy maja, muy generosa y muy campera», afirma.

Porque Isabel Aaiún sobre todo cae muy bien. Conecta con la gente su historia de chica humilde, a la que la fama le asalta cuando ya ni se lo esperaba. Y además dicen que canta muy bien. «Después de tanto reguetón, me parece un soplo de aire fresco. Tiene un pasodoble, una ranchera... Es una artista que me parece muy buena», explica Sonia, la madre de Paula y Yaiza, que no lleva trenzas que pero aguarda el inicio del concierto en la primera fila tan entregada como ellas. Incluso los pequeños Sara e Izan, que han venido de Gumiel y no saben cómo se peina Isabel.

Cerca tiene a otro grupo, veraneantes de Riocavado de la Sierra, que mientras cenan los 'tortazos' que han comprado en un restaurante de Salas de los Infantes explican que también están aquí por las más pequeñas, Nuara, de 10 años, e Izaro, de 9. Esta explica que de un vídeo en TikTok de una canción que no conocía pasó a buscar en Youtube y de ahí a movilizar a toda la familia. «No te gustó, te fascinó, porque desde antes de junio no has parado», le replica su madre.

(Más información y más fotos, en la edición impresa de este viernes de Diario de Burgos o aquí)